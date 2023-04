NEWS

Andrea Sanna | 16 Aprile 2023

Verissimo: Zerbi e Alessandra Celentano sulla loro vita privata

Ogni settimana Silvia Toffanin nel suo studio a Verissimo ospita numerosi ospiti. Tra loro come non menzionare i protagonisti di Amici. Oltre agli allievi (ieri ha presenziato Alessio Cavaliere), anche gli insegnanti hanno modo di raccontarsi. Oggi abbiamo avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

I due prof di Amici hanno parlato del loro rapporto spiegando di conoscersi da tanto tempo e sebbene capiti anche a loro di discutere, sono molto amici e si vogliono bene. In ogni caso, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono stati sorpresi ancora una volta dalle domande di Silvia Toffanin sulla loro attuale vita sentimentale.

Come noto entrambi sono davvero molto riservati e, difficilmente, si lasciano sfuggire esternazioni. Alessandra Celentano in ogni caso ha lasciato qualche spiraglio e ha insospettito su una sua ipotetica relazione: “Io non cerco, ma non si può dire tutto. C’entra il cambio taglio? Si è vero, si dice così”, ha detto l’insegnante di classico sulla sua vita amorosa.

Il suo collega Rudy Zerbi ha voluto indagare un po’ e incuriosito ha domandato ad Alessandra Celentano chi sia il fortunato che ha conquistato il suo cuore: “Io non ho detto nulla dai, sono riservata”, ha chiosato la docente di danza.

Ma non solo lei. Perché anche Rudy Zerbi ha raccontato qualcosa sulla sua vita fuori dai riflettori. Come fatto sapere già in una passata intervista ha intrapreso una conoscenza che, a quanto dice, sembra procedere nel verso giusto. C’è da dire però che vuole andarci piano: “Le farfalle sono diventate degli albatros, diciamo così. È un amore che sta crescendo e devo dire che sono proprio felice. Allora io non sono fidanzato ma posso dire che è una bella storia che sta crescendo, sono contento”.

Quindi i cuori di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi attualmente risulterebbero impegnati! Chi saranno le loro dolci metà?