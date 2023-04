NEWS

Andrea Sanna | 16 Aprile 2023

Ilary Blasi Isola dei Famosi

Il gesto di Ilary Blasi

Nel corso dell’intervista di Ilary Blasi a Verissimo sono emersi diversi dettagli interessanti. Oltre a non far parola sulla rottura con Francesco Totti, ma essersi lasciata scappare una battuta sull’attuale compagno Bastian, si è parlato anche di TV.

Ebbene perché domani Ilary Blasi torna su Canale 5 con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Silvia Toffanin ha voluto sapere qualcosa di più a riguardo e la conduttrice si è detta davvero entusiasta, le piace il cast, ma ha svelato che non farà alcun gesto particolare quest’anno.

Il tutto perché la Toffanin si è domandata se dopo il lancio della cartelletta e il togliersi gli orecchini prima di uscire dallo studio, Ilary Blasi ci riserverà qualche sorpresa: “No, non farò nulla. Sono diventata noiosa. Non lo so, ora che me l’hai detto ci devo pensare”, ha poi ritrattato.

Ma non è tutto. A farle una sorpresa con un simpatico video messaggio è stato Alvin, ancora al suo fianco come inviato de L’Isola dei Famosi. Lei ha commentato con una risata: “Tu sai che io su Instagram ho pubblicato il suo numero di telefono? Si è arrabbiato. Poi abbiamo litigato per davvero”. Ilary Blasi ha continuato rivolgendosi a Silvia Toffanin: “Lo dirò anche in diretta, poi darò anche il tuo. Quest’anno in diretta dò i numeri di telefono”.

La padrona di casa ha sapere il perché su di lei e Alvin ci sono queste dicerie in giro. Ilary Blasi ha spiegato che non si spiega come sia potuto uscire fuori un gossip del genere. Lui però ci ha voluto un po’ giocare: “Io però alla fine mi sono stufata e non mi andava e ho dato il numero per parlare con lui e si è arrabbiato. Poi lui era impegnato perché si stava occupando di una mostra. Durante il servizio fotografico mi ha detto che per colpa mia aveva i numeri che lo chiamavano. Io ho risposto dicendo ‘ma chi te chiama’”.