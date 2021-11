Il bacio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Non mancano le emozioni ad Amici 21. La puntata di oggi si è aperta con una simpaticissima sfida tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, voluta nientemeno che dalla stessa Maria De Filippi. Le due insegnanti, dopo aver accettato la proposta della conduttrice, si sono così sfidate in una bellissima coreografia, ballando con Raimondo Todaro.

A giudicare lo scontro è stata invece Francesca Tocca, moglie del ballerino latino, e naturalmente non sono mancate le risate. Sia Alessandra che Lorella hanno così ballato mostrando grande professionalità, sensualità e anche simpatia, tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Dopo aver eseguito la performance, Alessandra Celentano ha baciato a stampo Raimondo Todaro, che nel mentre è rimasto sorpreso dall’accaduto. Il simpatico momento naturalmente ha fatto discutere il web, e non sono mancate battute.

Chi vince per me la Categoria Ballo?Ve lo dico subito, ALESSANDRA CELENTANO #Amici21 pic.twitter.com/7Tf1ab2xnC — eric⁴ forever young (@_diasre_) November 28, 2021

Nel mentre Francesca Tocca ha reputato che sia la Celentano che la Cuccarini siano state entrambe impeccabili e per questo motivo ha deciso di non far vincere la sfida a nessuna delle due maestre. Gli utenti sui social intanto hanno apprezzato sia la performance di Alessandra che quella di Lorella, e in molti hanno fatto i complimenti alle insegnanti di Amici 21.

