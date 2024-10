Questo pomeriggio, Alessia ha svolto un compito assegnatole da Deborah Lettieri, ma non ha convinto la sua insegnante. Alessandra Celentano infatti le ha dato una zero e poi le ha sospeso la maglia.

Alessandra Celentano dà uno zero ad Alessia

Brutte notizie per tutti i fan di Alessia, ballerina di Amici 24 e allieva della maestra Alessandra Celentano. Il tutto ha avuto luogo perché Deborah Lettieri ha assegnato un compito alla studentessa, in quanto era sua intenzione vedere come se la sarebbe cavata con una coreografia di danza classica.

Alla fine, Lorella Cuccarini le ha fatto i complimenti. Anche la Lettieri stessa, pur ammettendo di non trovarla ancora sufficiente, è rimasta sorpresa: “Alessia si butta, non ha paura di buttarsi e devi tenertela. Si vede che ci hai pensato tantissimo, non è sufficiente. Questo compito devi portartelo anche nella tua disciplina”. Non è stata dello stesso parere Alessandra Celentano:

“Io trovo Alessio molto predisposta per altri stile. Il classico è la base e serve per essere ancora più brava. Per quello che ho visto, per me è 0. Quindi ti sospendo la maglia.

Non sarai mai una ballerina classica, ma nel latino sei veramente brava. Se è insufficiente… Non posso fare un ragionamento… Devo giudicare l’esibizione. La danza classica è molto seria”.

Alessia ha capito il discorso di Alessandra Celentano e ha deciso di accettare di buon grado la sua decisione: “Un po’ mi dispiace, ma la settimana è stata dura emotivamente. […] Se reputa giusto sospendere la maglia, lavoriamo per riprenderla“. Vedremo come se la caverà nelle prossime settimane, con la convinzione che saprà riconquistarsi la maglia durante la prossima settimana.