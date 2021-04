Alessandra Celentano spiega il perché del like ad un post contro Amici

1 Alessandra Celentano spiega il like

Qualche giorno fa Alessandra Celentano è finita sotto ai riflettori e non solo per essersi esposta nei confronti di alcuni allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, ma per un episodio verificatosi sui social. Non è passato inosservato agli occhi dei fan del programma un ‘like sospetto’ da parte della professoressa. Ma a quanto pare le cose sembrano essere andate molto diversamente. A spiegarlo è stato proprio l’insegnante.

Visto il clamore mediatico che ha avuto l’accaduto, Alessandra Celentano ha deciso di intervenire personalmente mediante il suo profilo ufficiale Instagram, dove ha deciso di spiegare come sono andate davvero le cose. Pare infatti che tutto dipenda dal suo social media manager che, per sbaglio, ha messo il ‘mi piace’ a quel posto che andava contro il talent show condotto da Maria De Filippi.

Il post risale a 2 giorni fa, ma leggiamone il contenuto in queste poche righe, scritte da Alessandra Celentano:

“Questa mattina il social media manager che gestisce i miei account ha erroneamente messo un like ad un post che attaccava Amici, il programma nel quale lavoro da tanti anni e che tanto mi ha dato”, ha precisato Alessandra Celentano che ha continuato a puntualizzare ancora: “Sarei una folle ad approvare delle frasi così insensate e prive di ogni fondamento per cui mi scuso per questo spiacevole errore che nulla ha a che vedere con le mie opinioni personali”.

Pare quindi che l’allarme sia rientrato. Il like sospetto messo da Alessandra Celentano, come per sua stessa ammissione, dunque è stato solo un errore e non di certo a causa sua.