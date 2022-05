1 Il gesto di Alessandra Celentano

Sono anni che Alessandra Celentano fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi e ormai il pubblico è affezionato alla maestra. Edizione dopo edizione l’insegnante di danza classica si è spesso scontrata con gli altri professori, che a volte non condividono le sue idee su alcuni ballerini. Quest’anno intanto come ben sappiamo la Celentano ha deciso di puntare in particolare su due allievi, che fin dal primo momento hanno conquistato l’affetto e il cuore dei telespettatori. Parliamo di Carola e di Michele, che ha vinto il circuito ballo di questa edizione, classificandosi al secondo posto dietro Luigi Strangis.

Per i due giovani artisti nel mentre sono già arrivate importanti offerte lavorative, e senza dubbio negli anni a venire sentiremo ancora parlare di loro. In particolare Carola Puddu è stata assunta al Balletto di Roma per interpretare Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo che debutterà il prossimo ottobre al Teatro Olimpico di Roma. La ballerina in queste settimane lavorerà al fianco anche di un’altra ex allieva di Amici, Serena Marchese, che solo lo scorso anno ha partecipato al talent show.

In queste ore così è accaduto qualcosa di inaspettato, che sta già facendo discutere. Alessandra Celentano infatti è andata a trovare Carola e Serena al Balletto di Roma, e naturalmente il momento è stato testimoniato sui social. Lo scatto ha così fatto il giro del web e in molti si sono emozionati nel vedere la maestra insieme alle sue due ex allieve.

Se questa non è la felicità, spiegatemela voi qual è ❤️ #giuliettaeromeo pic.twitter.com/HjHBX51xUA — Serena Marchese (@LaMarchesina__) May 21, 2022

