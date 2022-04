Un nuovo traguardo per Carola Puddu

Carola Puddu sarà sicuramente triste per l’eliminazione, ma ha già trovato un motivo per festeggiare di nuovo. Nel corso della quinta puntata del serale di Amici 21 l’allieva di Alessandra Celentano ha perso lo scontro finale con un altro ballerino, Dario Schirone. Un’eliminazione, quella di Carola, che ha però regalato un momento commovente ai fan della ballerina. Quest’ultima ha infatti trascorso gli ultimi minuti all’interno della casetta al fianco di Luigi Strangis, con il quale c’è stato un lungo confronto che ha fatto sognare i seguaci dei due.

L’uscita di Carola dal programma ha provocato le ire del web. In molti hanno infatti fortemente criticato la decisione dei giudici di far uscire la ballerina di danza classica, che secondo la maggior parte dei telespettatori avrebbe meritato un posto in finale. Ma come detto, la Puddu ha già trovato un motivo per cui festeggiare. Dopo aver dato il verdetto definitivo Maria De Filippi ha infatti comunicato alla ballerina un importante ingaggio che la aspetta al termine della sua esperienza nel talent di Canale 5. “Carola, ti volevo dire un’altra cosa. In settimana avresti dovuto incontrare un signore che si chiama Fabrizio Monteverde, il coreografo del Balletto di Roma, che ti voleva proporre il ruolo di Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo che debutterà ad ottobre al Teatro Olimpico di Roma“, ha comunicato la De Filippi.

Una notizia che ha fatto scoppiare in lacrime Carola Puddu, incredula per l’importante riconoscimento ottenuto. “Te lo volevo dire perché così quando esci di qua almeno esci sapendo una cosa che sarebbe dovuta succedere a breve. Incontrerai Monteverde insieme alla maestra (Alessandra Celentano, ndr)“, ha proseguito la conduttrice. In bocca al lupo a Carola per questo nuovo ingaggio, che siamo sicuri che sarà il primo di una lunga serie di successi.

