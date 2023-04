NEWS

Nicolò Figini | 1 Aprile 2023

Amici 22

Serata ricca di emozioni quella di questa sera per quanto riguarda il Serale di Amici 22. La terza puntata sta regalando tante soprese, come per esempio il fatto che a uscire sarà solamente un allievo. Al momento non sappiamo di chi si tratterà ufficialmente, ci si basa soltanto sulle indiscrezioni che circolano in rete ma non ancora confermate. Fatto sta che Alessandra Celentano è al centro di una nuova polemica.

Durante la seconda manche, infatti, ha avuto un diverbio con Emanuel Lo perché quest’ultimo non trova giusto che la maestra attacchi sempre Maddalena. La concorrente stessa, inoltre, si è lamentata delle offese. Secondo lei, infatti, esprimere un’opinione e offendere sono due cose molto diverse. La Celentano, però, l’ha tacciata di essere una ragazza che si lagna in continuazione.

Durante la terza manche è accaduto qualcosa di simile. Un altro guanto di sfida ha messo a confronto Isobel e Maddalena. Se prima ci si era concentrati sulle emozioni adesso il punto era la sensualità. Questa volta a vincere è stata la protetta di Emanuel Lo. Per i giudici, infatti, è stata più precisa e sensuale. Un parere del tutto diverso lo ha dato invece Alessandra Celentano, la quale l’ha trovata volgare.

MADDALENA STASERA HA LETTERALMENTE SPACCATO LA PERFEZIONE 🙇‍♀️🙇‍♀️#amici22 pic.twitter.com/lYO1X9WNIu — michy 🕊️ (@hankerslove) April 1, 2023

Cristiano l’ha difesa affermando che la volgarità è una cosa, mentre l’erotismo è un’altra. Voi avete visto l’esibizione di Maddalena? Che cosa ne avete pensato? Siete d’accordo con la professoressa oppure con i giudici? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

