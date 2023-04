NEWS

Nicolò Figini | 1 Aprile 2023

Amici 22

Il travestimento dei maestri ad Amici 22

A un certo punto, per alleggerire l’atmosfera della gara tra i concorrenti di Amici 22, un momento più leggero è stato regalato dai professori. Come in ogni puntata anche questa volta il pubblico ha potuto assistere ai guanti di sfida che sono stati proposti in settimana. Durante il daytime, infatti, abbiamo avuto l’occasione di vedere alcuni estratti nei quali i maestri si preparavano a questo momento.

Arisa e Raimondo Todaro hanno ballato sulle note di “Mambo italiano“. Lorella Cuccarini ha iniziato la prova sulla scalinata insieme alle professioniste, mentre Emanuel Lo è entrato poco dopo accompagnato dei ballerini maschi. A un certo punto, quindi, ecco il turno di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. In un primo momento si sono fatti vedere vestiti da galline, cantando una canzone inventata da loro.

Successivamente, però, hanno deciso di cambiarsi e travestirsi da Paola e Chiara, portando il loro brano del Festival di Sanremo 2023, ovvero “Furore“. Il pubblico in studio e da casa si è molto divertito guardando questo momento e sui social in molti hanno commentato con entusiasmo performance dei professori. Voi l’avete trovata di vostro gradimento? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Noi vi lasciamo anche al video della sfida.

Vi continueremo a tenere aggiornati fino alla fine della puntata, ovvero quando scopriremo chi sarà l'eliminato del terzo appuntamento con il Serale di Amici 22.