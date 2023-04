NEWS

Nicolò Figini | 1 Aprile 2023

Amici 22

Litigio tra Celentano e Maddalena ad Amici 22

Durante la terza puntata del Serale di Amici 22 abbiamo visto già come si è svolta la prima manche. Zerbi e Celentano hanno sfidato Raimondo Todaro e Arisa. La prima sfida è stata tra Aaron e Mattia, la seconda tra Aaron e Alessio, mentre la terza tra Isobel e Wax. A vincere sono stati Alessandra e Rudy, per tale motivo al ballottaggio sono andati tre allievi dell’altra coppia. A venire eliminato provvisoriamente, purtroppo, è Wax. Ma nulla è ancora perduto.

La prima lite, ad ogni modo, avviene all’interno della manche successiva. Come possiamo vedere anche da un breve video qui sotto, La terza sfida all’interno di questo segmento di trasmissione ha visto un confronto tra Isobel e Maddalena. Si trattava di un guanto di sfida in cui le due ballerine avrebbero dovuto mettere in evidenza le emozioni. A vincere è stata l’allieva della Celentano.

samu in modalità protection per maddalena #AMICI22 pic.twitter.com/ytWwuwjrWK — rose 🥀 jiara stan (@barchiexxjiara) April 1, 2023

Di lì a poco Emanuel Lo, Cristiano Malgioglio e Alessandra hanno discusso animatamente. Il primo, infatti, ha sottolineato con grande passione di non trovare giusto il fatto che lei insulti sempre la sua allieva. A intervenire anche una visibilmente scossa Maddalena, la quale ha detto alla maestra di non farcela più a sentire sempre delle offese nei suoi confronti. Una cosa è dire ciò che si pensa e un’altra è offendere, sostiene lei.

La professoressa di Amici 22, tuttavia, ha chiuso il discorso affermando che Maddalena non sa accettare le critiche e non fa altro che lamentarsi. Voi che cosa ne pensate di tutta questa situazione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo vi terremo aggiornati con tutto ciò che riguarderà la terza puntata del Serale. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. Per recuperare la puntata completa, invece, potete accedere alla piattaforma streaming Mediaset Infinity.