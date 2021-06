1 La sorpresa di Alessandra Celentano

Chi ha seguito l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi sa bene una delle allieve più amate da Alessandra Celentano è stata Serena Marchese. Proprio la maestra infatti ha fatto di tutto affinché la ballerina ottenesse un posto all’interno del talent show, e sotto la sua guida la giovane alunna è arrivata fino alla semifinale. Ma non solo. Sempre grazie alla Celentano, Serena ha ottenuto un posto di lavoro col Balletto di Roma, e nelle prossime settimane partirà per un tour mondiale, con un nuovo spettacolo. Proprio la Marchese così qualche giorno fa, nel corso di un’intervista, ha voluto sentitamente ringraziare Alessandra, che fin da subito ha creduto in lei. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono entrata grazie ad Alessandra Celentano. Lei ha creduto in me tanto da aggiungere un banco quando la classe era al completo. Ho iniziato a studiare insieme con lei e adesso sono completamente un’altra ballerina, ho acquisito tante cose, sono realmente pronta per il mondo lavorativo. Cosa ha visto in me? Ha visto sicuramente qualcosa anche se poche volte in sala mi ha detto che una cosa andava bene. Io sono molto testarda e tendo a fare tutto alla perfezione, il fatto di non sentirmi mai a dire: “va bene”, mi faceva andare sempre oltre”.

Attualmente dunque Serena Marchese si sta preparando per affrontare questa nuova sfida, e solo qualche ora fa c’è stata per lei una meravigliosa sorpresa. Alessandra Celentano ha infatti fatto visita alla sua ex allieva al Balletto di Roma, durante una delle prove del nuovo spettacolo. Naturalmente il momento è stato testimoniato sui social, e in molti si sono emozionati nel vedere la reunion tra Serena e la Celentano.

https://twitter.com/darveyfeels_/status/1399685223332392962

Nel mentre la Marchese ha svelato anche un retroscena sulla sua esperienza ad Amici, ammettendo di aver provato ad entrare all’interno della scuola anche alcuni anni fa. Rivediamo le sue dichiarazioni.