1 Proposta di lavoro a Serena di Amici 20

Siamo giunti quasi alla conclusione di Amici 20 e sabato 15 maggio andrà in onda la finale in diretta su Canale 5. A sorpresa i ragazzi finalisti sono 5: Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy. Purtroppo in semifinale sono stati eliminati Tancredi e Serena. Ma sappiamo che anche per loro quello del talent è solo un trampolino di lancio, una vetrina per mostrare le loro capacità.

Così, se Tancredi ha in uscita il suo primo EP, anche per Serena è arrivato un momento importante ed emozionante. Convocata di nuovo dalla redazione del programma, la ballerina si è presentata in sala prove e lì ha incontrato Alessandra Celentano. La maestra si è congratulata con lei, facendole molti complimenti. E poi le ha fatto una sorpresa.

In sala è entrato Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma. Così lui le ha proposto un contratto, a partire dal 1 giugno, per il Balletto di Roma che ha intenzione di partire per un tour mondiale.

Una grandissima e bellissima sorpresa per Serena da parte di Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma! 🤩 #Amici20 pic.twitter.com/wEmi0gm8cj — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 10, 2021

Molte emozionata, Serena ha ovviamente accettato la proposta e ha ringraziato per l’opportunità. Ha aggiunto che questo è un sogno che ha sempre avuto e che quindi è davvero emozionante porterlo realizzare.

Ma le sorprese per i ragazzi non finiscono qui…