Alessandra Ciccariello a X Factor

Nel corso dell’ultima puntata di Amici 21 abbiamo assistito all’eliminazione di Elisabetta Ivankovich. Per volere di Lorella Cuccarini infatti la cantante è stata messa in sfida contro Alessandra Ciccariello. Ad avere la meglio così è stata proprio quest’ultima. Elisabetta così ha dovuto lasciare per la seconda volta il programma di Maria De Filippi, mentre Ale ha ottenuto un banco ed è così entrata a far parte della scuola.

Tuttavia, come ha fatto notare in queste ore Gossipetv, prima di partecipare ad Amici 21 Alessandra ha partecipato a un altro noto talent show. Parliamo di nientemeno che di X Factor! La cantante solo lo scorso anno infatti è arrivata a un passo dai Live. Tuttavia Ale non è riuscita a convincere a pieno Hell Raton, all’epoca giudice della categoria Under Donna.

Come forse qualcuno ricorderà, nel corso della sua esperienza a X Factor, Alessandra Ciccariello riuscì a superare non le solo e Audizioni, ma anche i temuti Bootcamp, riuscendo ad accedere fino agli Home Visit, fase finale dei casting, dove vengono scelti i 12 artisti in gara. In quel momento però Hell Raton preferì portare con sé ai Live Cmqmartina, Mydrama e Casadilego, che come sappiamo ha vinto la scorsa edizione del talent show.

Quest’anno così Alessandra ci ha riprovato e finalmente è riuscita nel suo intento. La Ciccariello infatti è ormai a tutti gli effetti una concorrente di Amici 21 e ha così dato il via al suo percorso all’interno della scuola di Maria De Filippi. Ma come andranno per lei le cose? Non resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo e nel mentre fare un grande in bocca al lupo alla cantante.

