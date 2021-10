Chi è Elisabetta Ivankovich di Amici 20? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Elisabetta Ivankovich, cantante di Amici 21, dall’età, alla vita privata, al percorso nel talent show, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Elisabetta Ivankovich

Nome e Cognome: Elisabetta Ivankovich

Data di nascita: 2000

Luogo di Nascita: Faenza (Ravenna)

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: Elisabetta ha un fidanzato

Figli: non ha figli

Tatuaggi: Elisabetta ha tatuato un volto sul braccio destro e una rosa sul braccio sinistro

Profilo Instagram: @elisabetta_ivankovich

Elisabetta Ivankovich età e biografia

Elisabetta Ivankovich nasce a Faenza, in provincia di Ravenna, nel 2000. La sua età è dunque di 22 anni.

Tuttavia non sappiamo quale sia la data di nascita esatta della cantante. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

La cantante ha un fratello più grande, di nome Federico, mentre sua madre si chiama Alessandra.

Scopriamo adesso quello che c’è da sapere sulla vita privata di Elisabetta di Amici 21.

Vita privata

Della vita privata di Elisabetta Ivankovich sappiamo che attualmente vive a Firenze proprio con sua madre e suo fratello. I suoi genitori sono divorziati e suo padre è americano. A trasmettergli la passione per il canto è proprio lui.

Proprio a Firenze, Elisabetta ha frequentato la International School of Florence e l’ITI Leonardo Da Vinci. Contemporaneamente frequenta anche il MAN, Music Academies Network, dove studia canto.

E ancora della vita privata della cantante sappiamo che la Ivankovich ha anche un fidanzato, di cui però non si conosce il nome. I due hanno una relazione da circa un anno e sui social si mostrano insieme felici ed in sintonia.

Ma vediamo ora dove poter seguire Elisabetta di Amici 21 su Instagram.

Dove seguire Elisabetta di Amici 21: social e Instagram

In molti naturalmente si stanno già chiedendo dove poter seguire Elisabetta Ivankovich sui social, e in particolare su Instagram.

La cantante ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già più di 15 mila follower.

Proprio su Instagram, Elisabetta condivide con i fan tutti i momenti più belli della sua quotidianità e della sua vita privata.

Scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Elisabetta ad Amici 21.

Elisabetta Ivankovich ad Amici 21

Prima di Amici 21, Elisabetta Ivancovich ha preso parte all’edizione precedente del talent. La cantante in quell’occasione ha vinto una sfida voluta da Rudy Zerbi e ha così ottenuto il banco superando Arianna Gianfelici.

Il percorso di Elisabetta, però, il quella circostanza si è interrotto quasi subito. La sua insegnante Arisa infatti ha deciso di non confermarle il banco dopo appena una settimana. La stessa professoressa, però, le ha detto che di riprovarci l’anno successivo e così è stato.

Per lei Amici 21 rappresenta una crescita personale e professionale (e anche una rivincita). Grazie all’aiuto dei professori infatti avrà la possibilità di formarsi e scoprire tutte le sue sfaccettature artistiche rimaste ancora inespresse. Stavolta a puntare forte su di lei è Anna Pettinelli.

Ma vediamo chi sono gli altri concorrenti di Amici 21.

I concorrenti di Amici 21

Oltre a Elisabetta Ivankovich a partecipare ad Amici 21 ci sono altri concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Questa la classe di canto, mentre quella di ballo è formata da:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Elisabetta ad Amici 21.

Il percorso di Elisabetta ad Amici 21

Il percorso di Elisabetta Ivankovich inizia ufficialmente domenica 26 settembre 2021. La cantante dopo lo scorso anno sfortunato, ha riottenuto il banco, voluta fortemente da Anna Pettinelli.

Come proseguirà il suo percorso? Non resta che attendere per scoprirlo. Elisabetta è stata messa in sfida e non sembra averla presa benissimo. Stando alle anticipazioni, oltretutto, la cantante sarà eliminata e al suo posto entrerà la cantante Alessandra.

(UIN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.