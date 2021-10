Elisabetta eliminata, Rudy Zerbi lancia una stoccata agli allievi: “Lo trovo molto ipocrita”

1 Il commento di Rudy Zerbi dopo l’eliminazione di Elisabetta

Nella puntata di Amici 21 andata in onda oggi pomeriggio è stato mostrato, oltre al daytime, il resto di quella trasmessa ieri pomeriggio. Si è vista quindi la sfida di Elisabetta, voluta da Lorella Cuccarini, contro Alessandra. A giudicare c’era Carlo Di Francesco. E a seguito di quanto accaduto è arrivato il commento di Rudy Zerbi decisamente piccato.

Il giudice ha chiesto due esibizioni a testa alle due cantanti e alla fine ha scelto di dare la vittoria, e quindi il banco, ad Alessandra. Elisabetta è rimasta ovviamente dispiaciuta, così come la sua insegnante Anna Pettinelli, la quale le ha fatto i complimenti per come aveva cantanto.

Prima che Carlo Di Francesco rivelasse il suo verdetto, Maria De Filippi aveva chiesto a tutti gli altri allievi se avessero voluto dire qualcosa, come accade di consueto quando c’è una sfida. Nessuno, però, ha voluto parlare. Mentre dopo il verdetto Elisabetta ha ringraziato tutto il programma e anche i suoi ex compagni, usando parole molto carine nei loro confronti. Poi tutti si sono abbracciati.

Proprio durante questo abbraccio ha preso parola Rudy Zerbi. Il professore di canto ha commentato il momento andando contro i ragazzi e lanciando loro una vera stoccata. Queste le sue parole:

Bello vedere questo abbraccio commosso di tutti i ragazzi. E quando lei si stava giocando la sfida e Maria ha detto “c’è qualcuno che vuole dire qualcosa?”, tutti muti. Adesso improvvisamente diventiamo gli amiconi che piangono l’uscita della compagna Elisabetta. Lo trovo molto ipocrita. Scusate, ma lo dovevo dire.

Molto diversa è stata la reazione all’eliminazione precedente…