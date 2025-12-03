C’è chi inizia a preoccuparsi già a novembre. Chi giura che “quest’anno sarò brava, niente bis”. E chi, invece, si arrende in partenza sapendo che tra panettoni, lasagne e torroni la bilancia segnerà inevitabilmente qualche chilo in più. Ma secondo Alessandra Marzi, nota naturopata, le feste non devono trasformarsi in un campo di battaglia tra il piacere della tavola e la forma fisica. «Vedo tante donne stressarsi inutilmente durante le festività. Si privano di tutto, vivono con l’ansia ogni invito a cena, e poi crollano il 26 dicembre divorando tutto quello che hanno evitato. Non è questo il modo giusto di vivere il Natale!».

Il metodo che cambia le regole

La sua filosofia è chiara: le feste sono fatte per essere vissute, non temute. Per questo ha studiato un approccio che permette di affrontare questo periodo magico con leggerezza, nel vero senso della parola.

«Ho creato quello che chiamo Pacchetto Salva Feste: una combinazione naturale che aiuta il corpo a gestire meglio gli eccessi tipici di questi giorni, senza dover rinunciare al piacere di stare a tavola con le persone care», spiega la naturopata. Il suo metodo si basa su tre pilastri fondamentali: stimolare il metabolismo dei grassi, contrastare gonfiore e ritenzione idrica e aiutare il corpo a gestire l’aumento calorico senza che ogni pranzo si trasformi in un dramma.

“Non è magia, è natura”

«Quello che propongo non è una bacchetta magica che ti permette di mangiare quanto vuoi senza conseguenze», chiarisce Alessandra con un sorriso. «È un supporto intelligente che lavora in sinergia con il tuo corpo. Aiuta a drenare i liquidi in eccesso, favorisce il metabolismo e ti permette di affrontare i pasti abbondanti con più serenità». Il risultato? Meno gonfiore, meno pesantezza e soprattutto meno sensi di colpa. Perché «il benessere vero passa anche dalla capacità di godersi i momenti speciali della vita».

Il consiglio d’oro per le feste

«Il mio suggerimento è sempre lo stesso: non arrivate alle feste già stressate dal pensiero della bilancia. Con il giusto supporto naturale e un approccio equilibrato, potete vivere questo periodo meraviglioso mantenendo la vostra forma e, soprattutto, il vostro sorriso. Perché il Natale è fatto di gioia, famiglia e buon cibo. E quest’anno potete avere tutto questo, senza rinunce».

Un approccio che sa di rivoluzione gentile: festeggiare senza paura, brindare senza ansia e arrivare a gennaio sentendosi bene. Forse è proprio questo il vero regalo di Natale che tutte noi meritiamo.

E lei cosa si aspetta di trovare sotto il suo albero di Natale? «Vorrei trovare il dono dell’ubiquità! Sì, perché il messaggio che ricevo più spesso sui social è: Quanto vorrei che tu fossi nella mia città! E io vorrei esserci, davvero. Vorrei che ognuna di voi potesse entrare in un posto sicuro, dove sentirsi compresa e trovare rimedi naturali su misura per le proprie esigenze. Magari un giorno questo sogno si realizzerà e nasceranno tanti piccoli Zenzero&Cannella in tutta Italia. Nel frattempo continuo a fare del mio meglio per raggiungere tutte anche a distanza, con lo stesso amore e la stessa cura di sempre».

Il Pacchetto “Salva Feste” è un valido regalo per Natale che possono acquistare presso la tua bottega Zenzero&Cannella, però qual è la sua ricetta per eccellenza per Natale? «La mia Tisana Magia Di Natale. Se il Pacchetto “Salva Feste” è il mio alleato segreto per affrontare cenoni e pranzi, la mia tisana del cuore per questo periodo è quella che chiamo “Magia di Natale”. È perfetta da sorseggiare dopo i pasti abbondanti o la sera, quando ci si rilassa sul divano guardando un film natalizio».