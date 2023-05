Luca Daffrè, la scelta flash Alessandra avvistata insieme a una sua ex corteggiatrice

NEWS

Debora Parigi | 27 Maggio 2023

Uomini e donne

Pranzo fuori tra Alessandra Somensi e un’altra ex corteggiatrice di Luca Daffrè

Continuano i gossip e le notizie su Alessandra Somensi e Luca Daffrè. Corteggiatrice e tronista fanno molto parlare perché la loro storia è finita dopo appena una settimana dalla scelta avvenuta a Uomini e donne. Ma non solo, sulla fine della relazione sono uscite molte notizie e accuse reciproche.

Le ultime dichiarazioni vengono proprio da Alessandra che, in un’intervista, ha raccontato di non aver più sentito Luca dopo la rottura, ma che le farebbe piacere un chiarimento, visto tutto quello che è uscito fuori con segnalazioni risultate poi false. Cosa probabilmente impossibile visto che, come lei stessa ha detto, entrambi sono molto orgogliosi.

Ma adesso c’è una novità che sta facendo chiacchierare il web e riguarda una foto che la stessa Alessandra Somensi ha pubblicato nelle sue storie di Instagram. Oggi è andata a pranzo fuori in compagnia di una persona che il pubblico di Uomini e donne conosce già. Stiamo parlando di Alice Bologna. Chi è? Un’ex corteggiatrice e per giunta proprio di Luca Daffrè. Tra l’altro Alice era tra quelle ragazze che interessavano molto a Luca.

Come si vede dalla foto, Alessandra ha scritto nello scatto fatto alla compagna di programma: “Chi l’avrebbe mai detto”, seguita da una serie di emoji. Chi l’avrebbe mai detto davvero, visto che fino a qualche settimana fa erano rivali. Ma in realtà le due non hanno mai davvero litigato in studio. E forse, dopo quello che è successo, Alessandra e Alice avranno instaurato un’amicizia comprendendosi a vicenda.