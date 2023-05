Lorella Cuccarini lascia Amici? Offerte allettanti per “rubarla” a Maria De Filippi

NEWS

Debora Parigi | 27 Maggio 2023

Amici

Il futuro di Lorella Cuccarini lontano da Amici?

Quanto manca al ritorno di Amici? La nuova edizione, cioè la 23, è prevista con la messa in onda domenica 17 settembre. Sì perché se l’edizione 22 si è conclusa da poco, i casting per la prossima sono già aperti e si inizia anche a parlare di chi ritroveremo alle cattadre dei professori. Le due grandi certezze sono ovviamente Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Mentre per Lorella Cuccarini non possiamo dire altrettanto.

La showgirl è nel talent di Maria De Filippi da tre edizioni. La prima è stata la ventesima e l’ha vista sedersi alla cattedra di ballo. Dall’edizione successiva è passata invece al canto arrivando sempre in Finale. Nell’edizione 21 con ben due allievi (Sissi e Alex) e in quest’ultima con Angelina che ha vinto il circuito canto classificandosi al secondo posto dietro a Mattia Zenzola.

Dopo questi grandi successi e lo spettacolo che Lorella Cuccarini porta ad Amici, è difficile pensare che Maria De Filippi possa e voglia sostituirla. Ma spesso molte scelte dipendono anche da altri fattori. E così Lorella potrebbe non essere più nel talent dalla prossima stagione televisiva. Sì perché sarebbe corteggiata dalla Rai con proposte anche molto interessanti.

A rivelare l’indiscrezione è Amedeo Venza che nelle storie del suo profilo Instagram scrive: “In queste ore si sta decidendo il futuro di Lorella Cuccarini diviso tra Rai e Mediaset. L’insegnante di Amici è contesa anche in Rai con offerte allettanti. Riusciranno a strapparla dall’ormai collaudato ruolo d’insegnante nella scuola più amata della TV?”.

Possiamo dire che una grande fetta del pubblico di Amici non sarebbe d’accordo nel vedere la sotituzione della Cuccarini. Mentre voci sempre più insistenti parlano di un addio di Raimondo Todaro che, nel caso, concluderebbe la sua esperienza nel talent con la vittoria per la prima volta di un latinista.