1 Temptation: Alessandro e Carlotta stanno insieme

Colpo di scena, ma forse neanche troppo per due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Alessandro Autera, ex fidanzato di Jessica Mascheroni con la quale ora conserva un bel rapporto, ha ritrovato l’amore. Proprio nel programma si era legato alla single Carlotta e insieme avevano deciso di provarci una volta terminato il reality show.

Tra loro, però, non sono mancati litigi e incomprensioni che hanno portato un po’ ad allontanarli. Nei giorni scorsi proprio Carlotta aveva confidato di essere stata bloccata su WhatsApp da Alessandro e di non aver alcun contatto con lui. Una situazione che quindi aveva lasciato pensare come tra loro non potesse esserci un futuro insieme. A queste parole Alessandro Autera aveva replicato duramente, dicendo di non aver alcuna intenzione di sentirla, anzi, tutto il contrario. Si ipotizzava, quindi, a una rottura ancor prima di cominciare, ma le carte sono nuovamente cambiate.

Nella giornata di ieri, come riportato anche su Isa & Chia, infatti, Alessandro Autera e Carlotta Adacher si sono mostrati insieme su Instagram. Lui ha pubblicato uno scatto dichiarando: «Nulla da scrivere. Noi sappiamo quello che siamo. Chi parla per invidia resta il nulla. Ciao chicca». Dopo queste parole a rispondere è stata proprio Carlotta, che ha scritto: «Le persone parleranno sempre, ma noi siamo forti. PALESE».

Post Instagram – Alessandro Autera

A seguire sotto una foto pubblicata sui social da Carlotta, Alessandro ha svelato quelli che sono i suoi attuali sentimenti. Ma leggiamo quanto segue: «Il mio concetto di fiducia è partire sempre dal presupposto che le persone sono delle m***e. Poi si vedrà. Si è visto», ha scritto Carlotta Adacher su Instagram. Alle parole del post ha risposto Alessandro Autera, che ha detto invece: «Dal primo giorno che siamo usciti dal villaggio, ho pensato fossi la donna giusta per me. I litigi fanno parte del rapporto, anche se a volte si esagera da entrambe le parti. Se c’è un sentimento bisogna tornare sui propri passi. Perché l’amore vince su qualsiasi difficoltà. Ci vediamo tra poco chicca.» In modo scherzoso, ma diretto, sempre Carlotta ha detto a sua volta: «Magari su questi litigi cerchiamo di lavorarci un pochino e moderarli, altrimenti mi tocca farti sparire. A dopo chicco.»

Commenti Instagram – Carlotta e Alessandro

Se in molti hanno accolto positivamente questa notizia, non sono mancate le critiche, alle quali Alessandro Autera ha prontamente replicato…