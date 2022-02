Alessandro Basciano contro Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo continua a essere nel mirino dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Ancora una volta sono state tirate in ballo le frasi che avrebbe detto durante uno sfogo. Affermazioni piuttosto pesanti, secondo quanto rivelato da Alessandro Basciano che richiedevano, a detta del ragazzo, un intervento da parte degli autori. Tutti erano certi, infatti, che la gieffina sarebbe stata espulsa, ma così non è stato.

Stasera si è tornati a parlare di questo e Alessandro Basciano non ha risparmiato critiche nei confronti di Nathaly Caldonazzo. I due non se le sono di certo mandate a dire e si sono fatti, come vedete in questo video, delle accuse reciproche: dalla questione cibo, per passare appunto alle presunte frasi di cui si è tanto parlato in queste settimane.

Tensione alle stelle tra Nathaly e Alessandro… #GFVIP pic.twitter.com/ETRUyydp4M — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2022

Poco dopo a intervenire sulla questione è stato il conduttore Alfonso Signorini, il quale ha deciso di fare chiarezza su questa vicenda. Alessandro Basciano, infatti, si è detto certo delle parole pronunciate da Nathaly Caldonazzo e l’ha esortata a dire la verità, mentre quest’ultima si è ritrovata a dover smentire. Il conduttore ha spiegato che, in realtà, non è esattamente come dice Alessandro. Alcune frasi anche un po’ eccessive di Nathaly pare ci siano state (ma non mandate in onda), però secondo Signorini pare che ci sia anche un certo contesto da valutare e per questo ha ‘scagionato’ la Caldonazzo da qualsiasi accusa. Sempre Alfonso ha fatto sapere oltretutto che le parole di Nathaly non erano rivolte a nessuno di loro. E soprattutto non soggette a squalifica, secondo il presentatore. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo sempre più ai ferri corti. Dopo queste precisazioni di Signorini, terminerà l’astio tra loro? Continuate a seguirci per altre news sul mondo del GF Vip 6 e i suoi protagonisti.

