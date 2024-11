A La Vita in Diretta su Rai 1, Alessandro Basciano si è difeso dalle accuse da parte dell’ex Sophie Codegoni.

Questo pomeriggio su Rai 1 a La Vita in Diretta si è tornati a parlare di Alessandro Basciano e di quanto accaduto nei giorni scorsi con il suo arresto, a causa delle accuse rivolte dalla sua ex Sophie Codegoni. Accuse che sembrerebbero essere ricadute con la scarcerazione, anche se l’influencer è rimasta ferma nella sua posizione e si è chiusa nel suo silenzio.

Dall’altra invece Alessandro Basciano si è già espresso in diverse occasioni, sui social mostrando anche i verbali, per poi lasciarsi andare in un’intervista fiume con Fabrizio Corona. Ma non solo. A intercettarlo anche le telecamere di Rai 1. Ai microfoni di Barbara De Palma, che ha ripercorso tutto l’accaduto, il deejay ha dato la sua versione dei fatti:

“Io non sto bene e sto cercando comunque di poter superare questo momento con la giustizia e con la verità, che già da subito ha fatto i suoi passi”, ha esordito fin da subito Alessandro Basciano. L’inviata de La Vita in Diretta ha quindi letto alcuni degli stralci dei messaggi che lui avrebbe scritto alla sua ex e che tanto hanno fatto discutere.

A tal proposito Alessandro Basciano ha dichiarato: “Se io avessi mai detto questa cosa non vera, lei non si sarebbe comportata in quel modo nei giorni precedenti all’arresto. Se hai paura… Sicuramente a livello verbale ci sono state delle mancanze di rispetto. E nei modi io ho fatto degli errori con l’utilizzo di parole forti, ma mai minacce di morte”.

A tal proposito sulle frasi incriminate, Alessandro Basciano ha detto che sono virgolettati riportati. E che questi non sono presenti né su messaggi e né su note audio. Le sue parole: “Quando si interagisce e si litiga magari si usano parole violente. Ma per parolacce o insulti non si è mai detto che uno si fa la galera”.

Nonostante ora il deejay sia stato scarcerato, come precisato anche dal suo avvocato Leonardo D’Erasmo, ci sarà modo di approfondire ancora questa vicenda. Ci saranno infatti nuove indagini che possano dunque fare chiarezza definitiva su questa delicata situazione.

“Quando si riscontrano reali situazioni di violenza bisogna denunciare. Io non sono vittima, ma nemmeno lei”, ha concluso Alessandro Basciano nel servizio de La Vita in Diretta. Si attendono dunque dei nuovi aggiornamenti sull’accaduto.