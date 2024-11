Clamorosa decisione da parte della Rai: Angelo Madonia è fuori da Ballando con le Stelle! Cosa è successo e il comunicato!

Angelo Madonia fuori da Ballando con le Stelle

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha lasciato degli strascichi importanti, che portano con sé un comunicato rivolto al maestro Angelo Madonia: non sarà più insegnante del programma da qui alla fine del programma. Ma come mai si è arrivati a questa scelta? Si deve fare un passo indietro e tornare a sabato sera.

LEGGI ANCHE: Sonia Bruganelli scopre in diretta TV l’allontanamento di Madonia da Ballando con le Stelle

Dopo la sua esibizione con Federica Pellegrini, Angelo Madonia si è trovato a scontrarsi nuovamente con Selvaggia Lucarelli. La causa scatenante di tutto è stata la battuta da parte della giudice: “Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia”. Frase che non è stata per nulla gradita da Madonia, che ha avuto da ridire.

L’accaduto dunque ha suscitato un “rosicone” da parte di Selvaggia Lucarelli e una risposta secca da parte di Angelo Madonia, che ha contraccambiato per poi asserire di essere lei un danno per la giuria e non di certo lui per Federica Pellegrini. Vista la situazione il Maestro ha lasciato il palco, evitando le telecamere nel backstage, tanto che a differenza dell’ex nuotatrice non si è sottoposto alle solite domande di rito. Milly Carlucci è parsa in serio imbarazzo per l’accaduto, che oggi ha avuto dei risvolti.

Da parte della Rai infatti è arrivato un comunicato ufficiale:

“La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti”.

Al momento non siamo a conoscenza del Maestro che prenderà il posto di Angelo Madonia e lavorerà accanto a Federica Pellegrini. Ma la Rai ha fatto sapere che sarà annunciato nelle prossime ore. Dunque staremo a vedere cosa succederà e chi sarà l’insegnante di Ballando con le Stelle.

Vedremo anche se Angelo Madonia deciderà o meno di parlarne pubblicamente dopo questa decisione.