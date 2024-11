C’era grande attesa per l’intervista che Alessandro Basciano avrebbe rilasciato a Fabrizio Corona in queste ore, con l’intenzione di portare alla luce la sua verità dopo la scarcerazione delle scorse ore.

La verità di Alessandro Basciano

Dopo qualche ora trascorsa in carcere per via delle accuse smosse dall’ex Sophie Codegoni, Alessandro Basciano è stato scarcerato e ha voluto raccontare la sua verità non solo attraverso i social ma anche in un’intervista rilasciata a Fabrizio Corona a “Falsissimo”, canale Youtube che appartiene proprio al re dei paparazzi.

Dopo l’arresto di giovedì notte, Alessandro Basciano è stato rilasciato ieri, perché le accuse dell’ex compagna (e madre di sua figlia Céline Blue), non sono state ritenute sufficienti per tenerlo in stato di fermo.

Letta la decisione della gip, Fabrizio Corona ha fatto sapere che Basciano non sapeva nulla «fino a quel giorno i loro rapporti erano serenissimi, Alessandro si ritrova in carcere senza saper il motivo. Mentre lui era in carcere Sophie lo descrive sui social come un personaggio pericoloso», ha rivelato.

Poco dopo Alessandro Basciano ha voluto dire la sua e raccontare la sua verità: «Non sto bene. Sono contento di poter, nonostante la dinamica precedente, di come sono andate le cose perché penso che alla luce di quelli che possono essere i reati fatti è uscita qualche verità»

Fabrizio Corona ha fatto presente di non avere intenzione di fare un processo a Sophie, dato che la conoscono entrambi e la reputano una brava ragazza. E il deejay ha puntualizzato: «Io ci avrei fatto una famiglia assieme quindi non voglio sminuire».

Nel suo lungo racconto Alessandro Basciano ha detto che non si aspettava di trovarsi davanti a un arresto, anche perché rientrava tranquillo dalla palestra e difficilmente si trova a casa a quell’ora.

«Io ero con delle persone e loro mi dicono che dovevo firmare un atto. Arrivati in casa entriamo tutti compresi i 4 agenti e mi fanno sedere. Mi dicono ‘questo è non è un semplice atto ma un mandato di arresto ti dobbiamo portare a San Vittore’»

Alessandro ha detto subito non essersi capacitato del motivo di una gesto del genere: «Quando l’ho scoperto il motivo ho provato una delusione profonda». Il pm che ha fatto firmare la revoca ha persino parlato di rapporti sereni tra i due.

La ricostruzione di Alessandro

Successivamente Alessandro Basciano ha voluto fare chiarezza sulla sua posizione. Ha parlato della giornata di lunedì 10. Ovvero quando ha fatto rientro a Linate dopo un tour e ha fatto una sorpresa a Sophie. L’avrebbe fatto con una Chanel da 8000 Euro (il fatto risalirebbe al giorno successivo).

L’ex vippone ha raccontato di aver fatto un grande sacrificio per comprarla. Non si è trattato di un gesto per avere un ritorno con lei, ma un modo come un altro per mettere da parte il dolore.

«Poi le ho scritto una lettera molto importante in cui ho ripercorso le tappe del nostro amore», ha detto Alessandro Basciano. Non si è trattato di un modo per farsi perdonare a ogni costo, ma per recuperare mediante un percorso. Questo regalo, secondo il racconto, sarebbe stato consegnato a casa di Sophie in presenza della madre di quest’ultima:

«Lei di fronte alla madre stenta anche a rispondere alle chiamate come se avesse timore. Detto ciò apre il regalo. La sera legge la lettera e mi arrivano messaggi molto belli ma realisti».

Cosa sarebbe successo tra Basciano e Sophie: parla lui

In seguito il giorno successivo del 12 pare che abbia ricevuto messaggi da Sophie Codegoni tutto il giorno. Mentre lui sarebbe rimasto più nel suo, secondo il racconto. Anche se comunque pare si sentissero spesso. Secondo Basciano pare che si dicessero tutto come se fossero una “coppia non coppia”.

Alessandro Basciano ha anche raccontato che Sophie Codegoni gli avrebbe chiesto di andare a prendere la bambina a scuola, mentre lei si trovava con la madre a fare la spesa e in seguito entrambe gli hanno chiesto aiuto per riportarla a casa:

«Tutto era tranne che paura. Poi la sera mi dice “grazie di quello che stai facendo”. Mi dice “come stai, come va, non ti ho più sentito“ e io dico che ero stanco»

Nella giornata del 13 invece pare che Sophie gli abbia chiesto di passarla a prendere per andare a prendere Céline e pare abbiano trascorso dei momenti come ai vecchi tempi. Pare dovesse uscire con gli amici la Codegoni e avrebbe domandato a lui come avrebbe trascorso la serata, ma lui sarebbe stato vago. Poi le loro strade si sono divise quando la Codegoni pare sia andata a prendere la bambina a scuola, per poi incontrare la mamma, ma si sarebbero rivisti:

«Abbiamo giocato insieme con la bambina. E nessuna paura, ci sono i video di questi momenti»

In merito a una presunta aggressione ai danni di un amico di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano ha smentito, sostenendo di non aver picchiato nessuno: “Lui è sceso dalla macchina in modo spocchioso e io ho tirato un colpo sul parabrezza della macchina e questo parabrezza si è rotto“.