1 Le nuove minacce di Alessandro Basciano

In queste ultime ore Alessandro Basciano ha di nuovo alzato i toni con Sophie Codegoni. A un certo punto si è anche tolto il microfono, violando il regolamento, ed è quasi venuto alle mani con Alex Belli. Per tale ragione è stato punito dal GF Vip. Gli autori l’hanno mandato direttamente al televoto nella puntata della prossima settimana, rischiando perciò l’eliminazione. Il gieffino, però, non ci sta. Non riesce ad accettare questo provvedimento. Ieri sera si è sfogato dicendo:

Ma c’è una penale se non fai la nomination ed esci prima? No, io me ne vado. Ti rendi conto cosa hanno fatto? Sì, ho esagerato, ma lei è anche venuta a chiedermi scusa. Non posso accettare una roba del genere.

Alfonso, poi, sentendolo ha chiesto spiegazioni ad Alessandro Basciano: “Sì, ci stavo pensando, non mi voglio giustificare. Ma ho visto sempre un senso unico nei miei confronti“. Il conduttore, però ha tentato di farlo riflettere: “Non prendere questa nomination come un attacco personale, stiamo punendo gli atteggiamenti. Il pubblico sa che sei una brava persona, è lui che decide“. Anche Sonia ha detto la sua: “Abbassa la cresta e dì che hai sbagliato, per una volta ammetti che hai sbagliato. È imbarazzante!“. La stessa cosa ha fatto Adriana:

Devi fare un grande esame su te stesso, fatti un esame di coscienza. Appari agli occhi di tutti molto bulletto. Ma sai la cosa che mi dispiace? È chi ti è accanto. Io insisto nel dire che, quando si vede una persona che supera il limite, è aggressiva ed è violenta anche verbalmente, non bisogna transigere. Le persone accanto ti devono riprendere e questo deve valere per tutti

In seguito, come riporta anche Biccy, Alessandro Basciano si è sfogato con Sophie, accusando la produzione di aver ricevuto un trattamento diverso rispetto ad altri: “Non hanno mostrato mezza parola fuori posto di quello che mi hai detto tu per provocarmi. Hanno usato due pesi e due misure“. A difendere il gieffino ci ha pensato sua sorella Giorgia Nicole su Instagram. Andiamo, perciò, a vedere che cos’ha scritto. Continua…