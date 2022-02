Provvedimento per Alessandro Basciano

Oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stata l’ennesima dura lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, e nuovamente i toni si sono scaldati. Nel corso della discussione però proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è tolto il microfono, violando le regole del reality show e finendo quasi alle mani con Alex Belli. Non è la prima volta come sappiamo che il Vippone viene ripreso dagli autori per il suo atteggiamento. Stavolta però è stato deciso di prendere dei seri provvedimenti verso Alessandro.

Già prima della diretta di questa sera, il Grande Fratello Vip aveva annunciato sui social che questa sera ci sarebbe stata una punizione per Basciano, e così è stato. Durante la puntata, quando l’argomento è stato affrontato, a schierarsi duramente contro l’ex tentatore sono state Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra i tre così è partito un durissimo scontro. Poco dopo come se non bastasse Alfonso Signorini ha letto il comunicato degli autori.

Il Grande Fratello Vip 6 infatti ha deciso che Alessandro Basciano andrà direttamente in nomination e rischierà l’eliminazione durante la prossima puntata. Dal suo canto l’ex corteggiatore ha provato a discolparsi, e la stessa Sophie Codegoni ha cercato di prendere le sue parti.

Alfonso legge il comunicato di Grande Fratello: è necessario un intervento in seguito al comportamento di Alessandro. Per lui è prevista una nomination d'ufficio. #GFVIP pic.twitter.com/t8HbYpwEHB — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2022

Sul web nel mentre gli utenti si sono letteralmente divisi e in molti hanno criticato l’atteggiamento di Basciano.

