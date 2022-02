Sonia e Adriana dure contro il comportamento di Alessandro Basciano: “È imbarazzante”

A seguito di quanto accaduto oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip 6, per Alessandro Basciano è arrivato un provvedimento disciplinare da parte della redazione. In pratica è stato deciso di mandarlo in nomination di ufficio e di non poter fare a sua volta le nomination. Ma prima che Alfonso Signorini annunciasse il comunicato, le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno commentato quanto accaduto. E sono state molte dure nei confronti del vippone.

La prima a parlare è stata proprio Sonia che ha fatto notare a Basciano che, quando parla delle problematiche sue passate, non si rende conto di essere stato sminuente proprio nei confronti di Sophie Codegoni. Lo ha accusato di dire gravità e ha puntato l’accento sul fatto che ha un figlio maschio e quindi non è di buon esempio. Ad un certo punto ha detto: “Abbassa la cresta e dì che hai sbagliato, per una volta ammetti che hai sbagliato. È imbarazzante!”.

Alessandro Basciano si è difeso da queste accuse, ma subito dopo è intervenuta Adriana che si è trovata decisamente d’accordo (per una volta) con la collega. E ha anche rincarato la dose. Gli ha fatto notare che addirittura aveva minacciato di lanciare un peso. Inoltre ha aggiunto: “Devi fare un grande esame su te stesso, fatti un esame di coscienza. Appari agli occhi di tutti molto bulletto. Ma sai la cosa che mi dispiace? È chi ti è accanto. Io insisto nel dire che, quando si vede una persona che supera il limite, è aggressiva ed è violenta anche verbalmente, non bisogna transigere. Le persone accanto ti devono riprendere e questo deve valere per tutti.”

La discussione è andata avanti a lungo e potete vedere il video di tutto quello che è accaduto e gli interventi di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe QUI.

