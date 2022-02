1 La discussione tra Alessandro e Sophie

Tensione alle stelle nella Casa del GF Vip quest’oggi. Qualsiasi motivo è buono per litigare oggi, a quanto apre e basta davvero il nulla per provocare una discussione. Dopo Jessica e Nathaly e Sophie e Lulù, la Codegoni ha discusso anche con il fidanzato Alessandro Basciano. Una giornata proprio tranquilla, insomma! Ma cosa ha scatenato il tutto?

Sophie dopo aver battibeccato con Lulù si è infastidita e non poco con la sua amica, a detta sua per aver strumentalizzato i problemi alimentari, come ribadito nel video sotto. Alessandro Basciano, rimasto in veranda con lei, si è concentrato totalmente sulla questione spesa rivelando il suo pensiero, per poi aggiungere di non voler mettere bocca sul resto. Almeno inizialmente. Per lui il discorso, infatti, era molto più ampio e ha provato a spiegarglielo.

La Codegoni gli ha quindi detto: “Non hai capito, io parlavo di altro. Qui si stanno strumentalizzato tematiche serie…”. Il modo in cui però si è rivolta Sophie, ha fatto arrabbiare e non poco Alessandro Basciano, il quale ha sbottato contro di lei: “Innanzitutto questo tono lo usi a casa tua. Stavo arrivando proprio a quello. Sennò veramente io ora discuto con te. Fai la maestrina di vita. Partendo da quello, posso farlo?”. In sintesi, comunque, Basciano si è sentito sminuito da lei e per questo ha letteralmente perso la pazienza.

Comunque mi fa schifo come Alessandro si rivolge a Sophie, appena percepisce un minimo moto di personalità da lei gli sale un’arroganza e vuole schiacciarla #gfvip pic.twitter.com/2fVo6N8gRK — priscillna 🧸🎀 katia 1% ~ (@priscilla_ushi) February 17, 2022

Qui di seguito altri momenti della discussione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano…

In questi video (CHE POTETE TROVARE ANCHE QUI) è palese quanto i toni si siano surriscaldati. E non è finita qui, perché poi in giardino Alessandro Basciano se l’è presa anche con Alex Belli, sfiorando quasi la rissa. C’è stato poi un chiarimento tra le parti, ma andiamo a vedere quanto successo nel dettaglio…