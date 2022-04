1 Alessandro Basciano insieme a un’ex vippona

La storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sta procedendo a gonfie vele. Non mancano, però, la paparazzate e i rumor chi si diffondo spesso a macchia d’olio. Il settimanale Nuovo, infatti, ha pubblicato un articolo in cui viene mostrata la fotografia dell’ex gieffino in compagnia di Federica Calemme. Si trovano in giro per Roma e la rivista mette come titolo: “Passeggiata romantica per la Calemme e Basciano: che succede?“.

All’interno del pezzo leggiamo le seguenti parole:

“La Casa del Grande Fratello Vip è un lontano ricordo per Alessandro Basciano (32), che però non riesce a staccarsi dei suoi coinquilini. In particolare, da Federica Calemme (26). Lui e l’ex professoressa de L’Eredità vengono avvistati durante una passeggiata a due nel centro di Roma. Poi entrano in un bar per un caffè e, tra sorrisi complici e chiacchiere, appaiono molto vicini.

Lui risulta fidanzato con Sophie Codegoni, conosciuta proprio al GF Vip. Lei, che è molto gelosa, come prenderà questa uscita? In passato Federica Calemme, che frequenta Antinolfi, aveva criticato la coppia. ‘Il loro non è un rapporto sano’, ha detto. E ora ne parla di persona con Basciano?“

A commentare l’articolo su Alessandro Basciano e Federica Calemme è stato Amedeo Venza. L’influencer, infatti, è molto amico dell’ex vippone e sa bene tutto ciò che accade nella sua vita. Ci ha tenuto, perciò, a troncare sul nascere qualsiasi rumor stesse per crearsi. Voci che avrebbero potuto anche nuocere alla sua relazione. Come vediamo, quindi, anche dalla foto qui sotto, le sue parole sono state: “Ahahah foto di tre settimane fa. Erano insieme per lavoro e non erano da soli“.

Federica Calemme e Alessandro Basciano paparazzati insieme

Ecco, quindi, spiegato cos’è successo davvero tra Alessandro e Federica. Il rapporto con Sophie, quindi, è più forte che mai. Tanto che negli scorsi giorni hanno rilasciato alcune dichiarazioni…