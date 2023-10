Gossip

Vincenzo Chianese | 11 Ottobre 2023

Parla la presunta amante di Alessandro Basciano

Poche ore fa, con un post sui social, Sophie Codegoni ha annunciato la fine della sua relazione con Alessandro Basciano, parlando di alcuni “motivi gravi” che avrebbero portato alla rottura. A quel punto le malelingue del web hanno prontamente insinuato che l’ex Vippone avesse tradito la sua compagna, e così Alessandro è stato costretto a intervenire. Basciano infatti ha smentito la presenza di un’altra donna nella sua vita, mettendo a tacere i gossip.

Sul web tuttavia, a sorpresa, è spuntato il nome di una ragazza, che è stata additata come la presunta amante di Alessandro Basciano. La persona in questione, che si chiama Federica Ficara, è stata infatti avvistata spesso non solo con l’ex Vippone ma anche con Gianluca Costantino, altro ex volto del Grande Fratello Vip. A seguito delle numerose indiscrezioni però in queste ore la stessa Federica ha deciso di rompere il silenzio, svelando così la verità sui social. La Ficara infatti non è affatto legata ad Alessandro, ma bensì a Gianluca, col quale ha una relazione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Vorrei replicare a queste false insinuazioni nate in questi ultimi giorni e che mi coinvolgono spiacevolmente. Sono basita per come certe persone possano inventare storie senza alcun fondamento. Ci tengo a precisare che io e Alessandro ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca ci frequentiamo. Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi. Mi spiace molto e auguro a entrambi di poter ritrovare presto pace e serenità”.

La verità dunque è stata finalmente svelata. Alessandro Basciano non è in alcun modo legato a Federica Ficara, che adesso può uscire allo scoperto con Gianluca Costantino.