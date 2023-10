Gossip

Nicolò Figini | 9 Ottobre 2023

Le prime parole di Alessandro Basciano

Nella serata di ieri Sophie Codegoni ha confermato la sua rottura con Alessandro Basciano. Ormai stavano insieme da diverso tempo, dopo essersi conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip. Poi l’anello di fidanzamento dato all’influencer sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e la nascita della figlia Celine.

Sembrava un amore destinato a durare, ma purtroppo qualcosa si è rotto. Qui di seguito un estratto del suo messaggio in cui rivela che da parte di Alessandro ci sarebbero stati dei comportamenti che l’hanno fatta soffrire molto:

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono cui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto”.

Oggi a parlare è stato Alessandro Basciano, il quale ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui sembra essere in un letto d’ospedale attaccato a una flebo (anche se non sappiamo sia effettivamente lì oppure sia a simboleggiare solo questo momento delicato che sta vivendo). Ha affermato che avrebbe preferito evitare di rendere pubblico un momento delicato come quello che sta attraversando ora nell’interesse della figlia. Ma ora che ha subito delle pressioni si trova costretto a replicare.

Alessandro Basciano dopo la rottura con Sophie Codegoni

“Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti). Questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie. La rottura è dovuta a una moltitudine di fattori. Non di certo il tradimento”.

Alla fine Alessandro Basciano ha chiesto ai fan di rispettare la loro privacy.