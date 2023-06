Basciano ha smesso di seguire Sophie su Instagram: crisi tra i Basciagoni?

NEWS

Debora Parigi | 8 Giugno 2023

Fan Basciagoni subito in allarme quando hanno notato che Alessandro Basciano aveva smesso di seguire Sophie su Instagra. Cosa è successo

Cosa sta succedendo tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni?

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti dentro la Casa del GF Vip durante la sesta edizione. I due si sono subito piaciuti e hanno intrapreso una relazione che nel giro di pochi mesi, fuori dal reality li ha visti essere in attesa di un figlio, una bambina per l’esattezza (la scoperta del sesso avvenne a Verissimo). Céline, questo il nome scelto per la piccola, è nata nemmeno un mese fa ed è stata la gioia dei due giovani genitori.

Ora però i fan della coppia hanno notato una mossa social che fa davvero molto preoccupare. Come riporta Lorenzo Pugnaloni, che ha ricevuto varie segnalazioni, a quanto pare Alessandro avrebbe smesso di seguire Sophie su Instagram. Pugnaloni scrive infatti: “Alessandro Basciano ha tolto il segui su Instagram a Sophie, mi avete segnalato ciò. Sinceramnte non penso sia successo qualcosa di grave, non iniziamo a pensare al peggio. Una svista? Vedremo”.

Siamo andati subito a controllare il profilo Instagram di Basciano e in effetti tra coloro che segue manca proprio la fidanzata. Scrivendo il nome completo di lei non appare nessun account e scrivendo solo “Sophie” appare una fan page dedicata alla coppia. Lei invece continua sempre a seguirlo.

Viene da pensare che sia davvero una svista, un errore dello stesso Alessandro o magari un problema di Instagram. Potrebbe anche essere un’impostazione inerente prorpio l’account della Codegoni che magari appare nascosto nella lista degli altri. Insomma, è un po’ prematuro pensare davvero al peggio, anche perché proprio di recente si sono mostrati felicissimi e in perfetta sintonia. E infatti è stata forse solo una svista, perché poco dopo il “segui” è riapparso. Ci sta che Alessandro, nel magari togliere il “segui” a qualche account lo abbia per sbaglio tolto a quello della fidanzata.