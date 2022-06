1 Il nome della figlia di Alessandro Basciano e Sophie

Si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 6 e da allora non si sono più lasciati. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, nonostante alcuni alti e bassi, stanno riuscendo a far funzionare le cose tra loro. E lo stanno facendo talmente bene che già stanno pensando a una ipotetica figlia. La coppia, come riporta anche il sito Isa e Chia ha lasciato una lunga intervista al settimanale Chi. Ecco cos’hanno rivelato sulla possibilità di avere un bambino:

Da sempre ho sentito di essere portata a fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io, praticamente. Mia madre mi ha avuto giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. […] Céline: sarebbe bellissimo avere una femminuccia. È il nostro sogno.

La passione tra Alessandro Basciano e Sophie non accenna a calare. Il primo, infatti, ha affermato: “Ha presente l’accordo contrattuale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, quello che dice che devono fare l’amore quattro volte la settimana? Noi li superiamo di almeno tre volte“. E la compagna l’ha seguito a ruota: “Confermo, loro si possono scansare. La passione è fondamentale in un rapporto. Noi vogliamo evitare il burrone della noia e del trascinarsi. Al momento siamo fortunati“.

In seguito Alessandro ha confessato anche di aver fatto un altro tatuaggio per amore: “Sophie è il vero regalo per il mio compleanno. Per carità, mi ha fatto due regali da sballo, ma sono felice che lei faccia parte della mia vita. Di più non posso chiedere. Insieme ci siamo tatuali ‘Chuckman’, una parola in codice che capiamo solo noi e che era scritta anche sulla torta“. Le dichiarazioni, però, non terminano qui. Alcune riguardano anche Barù. Continuate a leggere…