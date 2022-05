Alessandro Basciano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico

1 L’intervento di Alessandro Basciano

Uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 6 è stato senza dubbio Alessandro Basciano. Come ben sappiamo all’interno della casa l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto la conoscenza di Sophie Codegoni, con la quale fin da subito c’è stata un’attrazione reciproca. A poco a poco così i due si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non è scoppiato l’amore. Attualmente Alessandro e Sophie sono ancora felicemente innamorati e pare che tutto proceda a gonfie vele per la coppia, che si mostra sui social unita e affiatata. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

Alcuni utenti hanno infatti notato che Alessandro Basciano è sparito dalla circolazione e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. A rispondere a questa domanda ci ha pensato Amedeo Venza, che con un post su Instagram ha fatto sapere che l’ex Vippone dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico! Attualmente non si conoscono i dettagli dell’operazione, e non è chiaro dunque cosa sia successo ad Alessandro. Questo quello che si legge sul profilo di Venza:

“Raga mi state chiedendo perché Ale è assente dai social. Colgo l’occasione per fargli un sincero in bocca al lupo perché domani subirà un intervento chirurgico un po’ fastidioso. Riprenditi preso fratellino che dobbiamo riprendere la baldoria”.

Naturalmente noi di Novella2000.it facciamo un enorme in bocca al lupo ad Alessandro Basciano per l’intervento che dovrà affrontare e attendiamo ulteriori news sul suo stato di salute. Nel mentre nelle ultime settimane si è parlato di un’ipotetica partecipazione a L’Isola dei Famosi per l’ex corteggiatore e Sophie Codegoni e la coppia così ha svelato se prenderebbe parte al reality. Andiamo a rivedere le loro dichiarazioni.