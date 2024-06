Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Giugno 2024

Ina recente puntata di 2046Podcast Alessandro Borghese ha raccontato un aneddoto relativo a una sua brutta esperienza durante una puntata di 4 Ristoranti.

Il racconto di Alessandro Borghese

Come sappiamo Alessandro Borghese è uno chef molto apprezzato nel panorama televisivo italiano e da anni va in onda con il programma 4 Ristoranti. Nel corso delle sfide tra i ristoratori ha girato l’Italia intera e ha premiato diversi talenti. Purtroppo però capitano anche le esperienze negative o che comunque diventano, con il senno di poi, dei divertenti aneddoti da raccontare.

In una delle puntate si è ritrovato in Sardegna per valutare alcuni pastori della zona che era andato a visitare e durante l’ultimo pranzo è accaduto qualcosa di inaspettato:

“Partecipavano due o tre pastori sardi, quelli seri. C’era un giovane pastore sardo, quindi visto in una maniera un po’ dubbiosa dagli altri. Andiamo da lui a cena e ci cucina l’intestino tenue dell’agnello, avvolto su se stesso, dove dentro c’è ancora il latte”.

La cosa più importante, racconta Alessandro Borghese, è che va pulito molto bene “perché è pieno di mer*a“. Finita la cottura la pietanza viene portata a tavola e una volta tirata su la cloche i commensali cominciano a sentire un certo odore nell’aria:

“Io li guardo e mi fanno delle facce strane. Chiedo cosa ci fosse che non andava e loro mi rispondono che c’era odore di mer*a. Noi però eravamo in trasmissione, tagliamo e ci mangiamo un pezzetto. Sono scappato dietro al capanno a vomitare. Capito? Quindi questo cose accadono, ma era il bello della trasmissione. Ci sono delle realtà dove gli animali vengono trattati molto, molto bene”.

Insomma, un’esperienza che quasi sicuramente Alessandro Borghese trova divertente adesso ma forse non ci tiene a ripetere molto presto. E voi la ricordate questa puntata di 4 Ristoranti? Fatecelo saper con un commento.