Alessandro Cassano approda sul Web con AC Universe

Niccolo Maggesi | 10 Marzo 2023

La piattaforma AC Universe

“Il nostro obiettivo, prima di tutto, è dare vita all’obiettivo di un cliente”. Così Alessandro Cassano, personal trainer e mental coach, riassume la finalità della piattaforma AC Universe, il cui lancio sul Web è sempre più imminente.

Noto anche come Alex Cassano Coach, Alessandro è il fondatore di Coaching Headquarters a Parma. Esperto di sport e allenamento, ha ideato un nuovo spazio per seguire chi voglia prendersi del tempo per sé rallentando i ritmi di un mondo sempre più frenetico.

“In un’epoca che sembra crescere sempre più velocemente,” dice Alex, “molti di noi sentono la pressione di iniziare a inseguire obiettivi il prima possibile, per timore che i nostri sogni più grandi vadano perduti. A volte sembra quasi un peccato rallentare e avere un momento di introspezione, per riflettere sulla corsa al successo in cui tutti si ritrovano giorno dopo giorno”.

Anni di lavoro gli hanno permesso di mettere a punto tecniche e fare tesoro dei segreti più efficaci per restare in forma. Tutto ciò sarà a profitto di chiunque desideri approfittare di AC Universe, recuperando in questo modo non solo la salute fisica ma anche il proprio benessere mentale.

Cosa prevede il metodo di Alessandro Cassano

Il servizio è escogitato specificamente per donne, che potranno rivolgersi ad Alessandro Cassano e alle sue collaboratrici cominciando da una video call preliminare.

Attraverso questo colloquio sarà stabilito un piano alimentare ad hoc grazie al coinvolgimento della dottoressa Francesca Morganti, biologa nutrizionista. Solo poi, a distanza di dieci giorni circa, la cliente riceverà anche la scheda secondo cui allenarsi.

Grazie al metodo di Alessandro Cassano sarà facile tanto riacquistare la giusta forma fisica quanto, soprattutto, liberarsi di quelle fragilità e insicurezze che possono aver distolto le utenti da un adeguato regime di vita.

Tenendo sempre alto il grado di soddisfazione delle interessate, ogni programma sarà cucito sul destinatario anche nei ritmi. Quante volte ci si vorrà allenare, dunque, sarà la cliente a deciderlo.

Niente più scuse, insomma: con il giusto approccio e la guida perfetta, tornare in forma non è mai stato così semplice!