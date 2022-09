1 Parla Alessandro Cecchi Paone

Negli ultimi giorni a tornare al centro del gossip è stato Alessandro Cecchi Paone. Il noto giornalista è stato infatti paparazzato in barca in compagnia del suo nuovo fidanzato, il 26enne Simone, un ragazzo del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Le foto dei teneri baci hanno naturalmente fatto il giro del web e adesso a parlare per la prima volta è proprio Alessandro. Raggiunto da FanPage, Cecchi Paone ha parlato per la prima volta di quanto sta accadendo, svelando i dettagli sulla sua storia con Simone. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Se Simone è il mio fidanzato? Sono tutti agitatissimi ma io vado cauto. Ho avuto altre passioni estive. Alcune sono diventate storie di convivenza, altre no. In quel caso, lui era un surfista portoghese che avevo incontrato in vacanza. È stata una convivenza estiva all’inizio, poi è diventata importante. Devo dire che sono contento di questa normalizzazione. Una volta, queste foto erano rarissime. Adesso, invece, paparazzano le coppie gay come quelle etero, esattamente come mi accadeva quando mi paparazzavano con mia moglie. È un bellissimo segno di assoluta normalizzazione”.

E ancora Alessandro Cecchi Paone svelando come ha conosciuto Simone ha aggiunto:

“È una bellissima storia estiva. Non viviamo nemmeno nella stessa città ma mi trovo benissimo con lui. È dolcissimo, affettuoso, abbiamo avuto un’ottima intesa fin dal primo incontro avvenuto per puro caso. Ma non sono pronto a fare discorsi su una storia così recente. Speriamo bene. Com’è stato il primo incontro? Mi ha cercato lui su Instagram qualche mese fa. Ci saremmo dovuti vedere in una città intermedia tra Roma e il posto in cui vive lui, che per il momento tengo riservato. Mi erano piaciute le sue foto, quello che scriveva su Instagram e abbiamo deciso di conoscerci”.

Ma cosa è accaduto a quel punto? Andiamo a vedere cosa racconta Alessandro Cecchi Paone.