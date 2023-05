NEWS

Nicolò Figini | 8 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

La discussione con Alessandro Cecchi Paone

Nel corso di questa puntata de L’Isola dei Famosi 2023 abbiamo assistito a uno scontro tra Helena Prestes e tutti i naufraghi. In seguito, però, la conduttrice Ilary Blasi ha avuto una discussione con Alessandro Cecchi Paone. La presentatrice, infatti, ha comunicato ai concorrenti che la squadra delle coppie si sarebbe dovuta sciogliere. Adesso sarà una sfida tra uomini e donne.

Cecchi Paone si è subito messo a fare “no” con la mano e protestando per tale decisione: “Da settembre scorso… No, assolutamente no. Ora non entro nei dettagli ma è chiaro a tutti che noi giochiamo in coppia. In coppia siamo venuti…“. Qui sotto il video.

Cecchi Paone si oppone alle scelte dello Spirito dell'#Isola pic.twitter.com/DGzqvQYAGd — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 8, 2023

Ilary e Papi gli hanno fatto notare che queste sono le regole del gioco, ma lui non ha voluto sentire ragioni: “Non c’è nessuna regola, siamo stati interpellati in coppia. In coppia stiamo e in coppia ce ne andiamo“. La conduttrice ha replicato:

“Ragiona un attimo. Prima di partire avete firmato un contratto, no? Mi confermi? Su questo contratto… Facciamo così. A me non risulta, però dato che ora Simone non c’è tu ti sposti nella tribù degli Hombres e noi verifichiamo. Nel frattempo Simone rientrerà e noi ne riparleremo. “.

Anche Enrico Papi e Vladimir Luxuria hanno tentato di tranquillizzare Alessandro Cecchi Paone. Il primo gli ha suggerito di vivere il gioco per quello che è. Vladimir, invece, ha fatto l’esempio dei Jalisse, anche loro una coppia ma che non si sono lamentati di doversi separare. Alessandro, adirato, ha continuato: “Questo è un gioco al massacro“.

Ilary a questo punto ha chiuso il discorso dicendo: “Alessandro, scusa ma questa non è la prima volta che fai l’Isola. Ci sei ritornato, sapevi benissimo cosa andavi a fare, no? Dai. Ora andiamo avanti, su“. Vedremo cosa accadrà prossimamente. Seguiteci per non perdere tante altre news.