Cristina stravince al televoto, Christopher eliminato: tutte le percentuali

NEWS

Debora Parigi | 8 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Chi è eliminato nella quarta puntata dell’Isola dei famosi

Siamo alla quarta puntata dell’Isola dei famosi 2023 ed essendoci stato in settimana un nuovo televoto, abbiamo anche un nuovo eliminato. Come sempre, però, la decisione non è definitiva perché c’è l’Isola di Sant’Elena in cui attualmente si trova Nathaly Caldonazzo.

Dopo la scorsa settimana al televoto sono finiti Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia. Il pubblico a casa è stato quindi chiamato a votare chi volesse salvare e da qui è abbiamo il risultato. Il verdetto, infatti, è arrivato poco dopo l’inizio di questa puntata del reality.

Cosa è successo? Dopo il solito discorso di Ilary Blasi sui tre naufraghi in nomination, siamo arrivati alla scelta del pubblico. La prima a salvarsi è stata Cristina. Mentre tra Andrea e Christopher il pubblico ha deciso che l’eliminato della quarta puntata dell’Isola dei famosi 2023 è Christopher. Queste le percentuali di preferenza: Cristina 62%, Andrea 23% e Christopher 15%.

Come detto, l’eliminato raggiunge un’agguerrita Nathaly Caldonazzo sull’Isola di Sant’Elena e lì scopriremo cosa accadrà. Probabilmente resterà con lei sull’Isola per un po’ e potrebbero essere scintille. Potete seguire la diretta del reality sul sito di Mediaset Play.