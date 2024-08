È il capitano dell’ItalVolley maschile e con le sue giocate fa sognare i tifosi. Parliamo di Simone Giannelli! Conosciamolo meglio in questo articolo in cui abbiamo raggruppato tante curiosità: età, altezza, fidanzata, carriera e Instagram dove seguirlo.

Chi è Simone Giannelli

Nome e Cognome: Simone Giannelli

Data di nascita: 9 agosto 1996

Luogo di nascita: Bolzano

Età: 28 anni

Altezza: 2 metri

Peso: 89 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: pallavolista

Fidanzato: Simone è fidanzato con Selly Montibeller

Figli: Simone non ha figli

Tatuaggi: Simone non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @simo_gian9

Simone Giannelli età e altezza

Atleta straordinario e grande trascinatore, nonché capitano della Nazionale Italiana. Chi è Simone Giannelli, quanti anni ha e dov’è nato? Il pallavolista è nato il 9 agosto 1996 a Bolzano, sotto il segno del Leone. La sua età è di 28 anni.

Quanto è alto e qual è il peso di Giannelli? Il palleggiatore è alto 2 metri per un peso pari a 89 kg.

Della sua biografia sappiamo che Simone Giannelli ha una sorella maggiore che si chiama Martina. Lei studia in Bulgaria. Suo padre è un maestro di tennis, mentre sua madre lavora come odontoiatra.

Per quanto riguarda il percorso scolastico, possiamo dire che è diplomato al Liceo Scientifico di Toniolo. Oggi che lavoro fa Giannelli? Simone è un pallavolista e studia Scienze Alimentari all’Università. Sogna di fare il nutrizionista.

Vita privata

Simone Giannelli ha una fidanzata e dei figli? Al momento Simone non ha alcun figlio, ma è felicemente impegnato. Il palleggiatore azzurro infatti vive in Trentino ed è fidanzato con Selly Montibeller. Lei è ha una Laurea in lingue. Sappiamo peraltro che Selly è stata anche eletta Miss Sport Lotto Trentino Alto Adige 2015 e, due anni più tardi, Miss Bellezza Rocchetta 2017.

In un’intervista a Vanity Fair, Giannelli ha dichiarato che la sua fidanzata è molto presente e lo supporta in tutto quello che fa, che si tratti della sua carriera così come di momenti di vita quotidiana.

Dove vive Simone Giannelli? L’atleta vive in Trentino e più precisamente a Trento.

Tra le altre curiosità sappiamo che ha praticato degli altri sport in passato, come sci, calcio e tennis. Uno dei suoi idoli sportivi è Roger Federer. È molto amante degli animali. Simone e Selly hanno una anche una cagnolina di nome Lily, una bellissima Dobermann.

Dove seguire Simone Giannelli: Instagram e social

Per non perdervi nemmeno un aggiornamento su Simone Giannelli, potete farlo seguendolo sui vari social. Da Facebook a Twitter per passare a Instagram. Nei profili in questione pubblica tutto ciò che lo riguarda.

Sono presenti scatti inerenti alla sua vita privata con la fidanzata, ma c’è anche tanto delle gare che lo vedono protagonista sul campo, così come le vittorie.

Carriera

Dove gioca Simone Giannelli nel 2024 e cosa ha vinto? In quale ruolo gioca e qual è il suo numero di maglia? Oggi gioca nella Sir Safety Perugia e indossa il numero 6 sulle spalle, anche in Nazionale.

Se facciamo un passo indietro nella sua carriera, Giannelli ha iniziato a giocare a Bolzano, nelle giovanili del Südtirol. Poi c’è stato il passaggio alla Trentino, dove ha giocato fino al 2014 quando poi è stato aggiunto in prima squadra, impegnata in Serie A1. Nel 2012/2013 aveva conquistato lo scudetto.

Promosso in prima squadra nel campionato 2014/2015 è stato spesso premiato come miglior giocatore. Nella stagione 2021/2022 si è trasferito alla Sir Safety Perugia, in Superlega. Qui ha vinto due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e due campionati mondiali per club. In quest’ultima competizione è stato spesso riconosciuto come uno dei migliori palleggiatori e MVP.

Tra le conquista più recenti, segnaliamo lo scudetto 2023-2024 e, anche in questo caso è stato riconosciuto come miglior giocatore.

Nel corso della sua carriera Simone Giannelli ha ottenuto anche la convocazione in nazionale, dove si è messo in mostra, diventando capitano della stessa con il passare degli anni. Con gli azzurri ha vinto diverse medaglie in varie competizioni, che si passi dalle Olimpiadi ai campionati Europei e del Mondo e non solo.

Spesso è stato premiato anche come miglior giocatore del torneo e lo ritroviamo insieme a Daniele Lavia e Alessandro Michieletto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Quanti soldi prende e quanto guadagna Simone Giannelli? Non conosciamo di preciso lo stipendio dell’atleta.