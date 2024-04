Alessandro Siri: più belli con l’acqua idrogenata

Vip Style

Redazione | 18 Aprile 2024

Ecco i consigli di un esperto di bellezza come Alessandro Siri, che per la sua forma fisica è diventato guru del beauty e del fitness

La mia è una routine giornaliera, ma che crea risultati fin dalla prima settimana. Al risveglio mi bevo un bicchiere d’acqua calda idrogenata (ossia con l’idrogeno molecolare, che si ottiene in pochi minuti con gli erogatori elettrici in commercio).

Negli Stati Uniti si trovano facilmente in vendita bottiglie di acqua all’idrogeno, in Italia sono in vendita erogatori per trasformare l’acqua del rubinetto o minerale in acqua idrogenata velocemente.

Quest’acqua con gli ioni negativi ha un pH altamente alcalino, cui aggiungo limone, zenzero e miele. Un intruglio piacevole che va preso a stomaco vuoto.

Per colazione due uova, cereali integrali ricchi di fibre.

Procedo la mia giornata bevendo sempre acqua con idrogeno molecolare. Molte verdure, pochi carboidrati. Ovvio che se vado al ristorante bevo anche il vino e l’acqua normale.

Una routine all’acqua idrogenata

L’acqua all’idrogeno la utilizziamo anche nel mio salone di parrucchiere, per risciacquare i capelli che risultano più morbidi e lucenti.

Poi mi faccio una doccia con un macchinario all’interno del quale ci sono dei minerali giapponesi che filtrano l’acqua rendendola termale, quindi escludono il cloro. Così la pelle risulta più luminosa e morbida.

Queste operazioni possono far sorridere, ma vi assicuro che confericono un’energia differente che rende molto meno pesanti gli allenamenti in palestra, anche quattro volte a settimana con pesi.

Per abbassare l’infiammazione corporea consiglio i bagni nel ghiaccio. Anzi, il passaggio al freddo dopo una sauna calda che favorisce la circolazione, la vasodilatazione e il rilassamento muscolare.

Il risultato? Un corpo rilassato e tonico, che aiuta a stemperare ogni stress, tanto da aiutare un buon riposo per otto ore a notte.

Capisco che può sembrare stravagante ma provate, giovani e meno giovani. Anche per prepararsi al giorno del sì…

a cura di Alessandro Siri