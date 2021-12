Oggi abbiamo finalmente assistito alla scelta di Andrea Nicole Conte, che ha lasciato Uomini e Donne insieme a Ciprian Aftim, preferendolo ad Alessandro Verdolini. Come sappiamo i due hanno trascorso la nottata insieme a casa di lei, senza avvisare la redazione dell’accaduto. In studio naturalmente non sono mancate feroci critiche alla neo coppia, in particolare da parte da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno duramente attaccato Andrea Nicole e Ciprian. Dopo la fine delle registrazione a parlare è stato Alessandro, che sfogandosi con la redazione ha affermato:

Inoltre parlando del comportamento di Andrea Nicole Conte, Alessandro Verdolini aggiunge (QUI per il video):

“Avrei preferito che lo facesse in maniera diversa. Poteva presentarsi in studio e fare la scelta. Io qualsiasi cosa facevo, anche la più stupida, chiamavo la redazione, quindi non l’avrei mai pensata una cosa del genere, anche se è vero che quando uno è innamorato fa di tutto. Però per correttezza di chi lavora… e anche nei miei confronti, lei non ha minimamente pensato a me. Se avesse fatto la scelta in studio faceva più bella figura, e io non venivo mancato di rispetto. Non so più che dire, forse ho parlato anche troppo. Certe cose non meritano non meritano nemmeno risposta. Si commenta da sola”.