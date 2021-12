1 La scelta di Andre Nicole tra polemiche e accuse

Oggi pomeriggio a Uomini e donne è iniziata la puntata di una nuova registrazione ed è quella che in molti stanno aspettando da settimane: la scelta di Andrea Nicole. In realtà non è stata una scelta vera e propria ma qualcosa di forzato, anzi per meglio dire una conseguenza. Perché? Andrea Nicole e Ciprian hanno ingannato la produzione. Vediamo meglio cosa è successo.

Dopo aver parlato di Gemma e del suo cavaliere Leonardo, la puntata si è occupata della tronista e il corteggiatore. I due sono entrati in studio insieme lasciando tutti sconvolti, a parte Maria De Filippi che sapeva ovviamente già tutto. Hanno quindi raccontato cosa è successo e questo ha dell’incredibile. Ricordiamo che la puntata precedente era finita con il corteggiatore che era uscito dopo un litigio con la tronista e anche lei aveva preferito abbandonare lo studio per calmarsi.

Oggi, quindi, hanno detto che il giorno prima Ciprian era andato a casa di lei senza dire nulla alla produzione. Durante l’esterna in cui avevano fatto l’albero di natale, nonostante fosse bendato, aveva sbirciato. E quindi aveva notato un bar vicino a questa abitazione. Così lo ha cercato ed è andato da lei. Andrea Nicole, però, quando lo ha visto arrivare alla sua porta senza telecamere non ha avvertito la redazione. I due hanno quindi passato la notte insieme. E capiamo quindi cosa è successo. Ecco che allora arriva la scelta.

Ovviamente questa cosa non è piaciuta né alla redazione, né a Maria De Filippi. Infatti ha detto che Andrea Nicole avrebbe potuto avvertire subito la produzione, e se l’è rifatta soprattutto con Ciprian. Anche l’altro corteggiatore, Alessandro, ci è rimasto malissimo e ha espresso tutta la sua delusione, sentendosi ovviamente usato. Per non parlare degli opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono rimasti delusissimi e non si sono risparmiati nelle critiche, usando parole molto forti nei confronti dei due, specialmente Gianni.

Vediamo subito cosa hanno detto Gianni, Tina e Alessandro…