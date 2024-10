Nel corso di una nuova intervista, Alessandro Vicinanza è tornato a parlare di Ida Platano e ha così rivelato se rimuoverà il tatuaggio fatto con la sua ex fidanzata.

Parla Alessandro Vicinanza

Chi segue assiduamente Uomini e Donne sa bene che è trascorso più di un anno da quando Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno messo un punto alla loro storia d’amore. Dopo la rottura, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono tornati all’interno del dating show, rimettendosi nuovamente in gioco. Mentre l’ex Dama ha dato il via al suo percorso da tronista, Alessandro si è seduto di nuovo nel parterre di Cavalieri, voltando così pagina. Come tutti sappiamo però le cose per Ida non sono andate nel migliore dei modi. La Platano infatti ha abbandonato il programma da sola e a oggi sembrerebbe essere ancora single.

Vicinanza invece ha deciso di recuperare il rapporto con Roberta Di Padua e poco a poco tra i due è scattata nuovamente la scintilla. Dopo poche settimane dunque la coppia ha deciso di lasciare il dating show insieme e ancora oggi sembrerebbe che tutto stia procedendo a meraviglia tra loro. Nelle ultime ore però proprio l’ex Cavaliere è tornato al centro dell’attenzione.

Alessandro Vicinanza ha infatti rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne e dopo aver parlato della sua relazione con Roberta, che procede a gonfie vele, ha menzionato anche Ida Platano. Non tutti forse ricordano che i due, dopo aver lasciato Uomini e Donne insieme, si erano fatti un tatuaggio di coppia. Alessandro così, nel corso della chiacchierata con la rivista, ha rivelato se farà rimuovere il tattoo fatto con la sua ex fidanzata.

Vicinanza tuttavia ha affermato che “ogni storia è a sé” e che dunque non cancellerà il tatuaggio dedicato alla sua relazione con Ida. L’ex Cavaliere nel mentre si gode la storia con la Di Padua e a i due facciamo un enorme in bocca al lupo.