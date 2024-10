In questi mesi si è a lungo discusso del rapporto tra Holden e Sarah. Nelle ultime ore così i due ex allievi di Amici 23 sono stati avvistati di nuovo insieme e in rete sono nuovamente partiti i gossip.

Holden e Sarah di nuovo insieme

Senza dubbio due grandi protagonisti di Amici 23 sono stati Holden e Sarah. Entrambi i cantanti infatti hanno fatto breccia nel cuore del pubblico e proprio la Toscano come sappiamo, dopo un percorso fatto di alti e bassi, è riuscita a vincere il talent show di Maria De Filippi. I giovani artisti nel mentre in questi mesi si sono concentrati a lungo sulle loro carriere e stanno lavorando a nuova musica. Proprio oggi Sarah ha rilasciato il suo nuovo singolo, presentato ad Amici qualche giorno fa. Joseph nel mentre si prepara alla partenza del suo tour di club, che sta già registrando diversi sold out.

In questi mesi intanto, come di certo i fan sapranno, si è molto discusso del rapporto tra i due cantanti. Secondo qualcuno infatti tra gli ex protagonisti del talent show ci sarebbe del tenero. I diretti interessati tuttavia non hanno mai confermato i pettegolezzi e in più di un’occasione hanno confermato di essere solo amici. Nelle ultime ore però qualcosa ha riacceso i gossip.

Come riporta Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da una fan, Holden e Sarah sono stati avvistati di nuovo insieme in un centro commerciale. A quel punto alcuni maliziosi utenti sono tornati a parlare di presunto flirt tra i due cantanti, che nel mentre però non sono ancora intervenuti per fare chiarezza sulla situazione.

A oggi dunque non sappiamo cosa stia accadendo tra Joseph e Sarah, ma di certo nei giorni a venire potrebbero arrivare ulteriori news a riguardo. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo ai due artisti.