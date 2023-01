NEWS

Andrea Sanna | 14 Gennaio 2023

Uomini e donne

Primo tatuaggio di coppia per Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due ex volti di Uomini e Donne si trovano in vacanza a Miami

Tatuaggio per la coppia di Uomini e Donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza fanno sul serio e sono sempre più innamorati. Dopo l’addio a Uomini e Donne, tra lo scetticismo dei più (convinti che si sarebbe ricongiunta alla vecchia fiamma Riccardo Guarnieri), la loro relazione prosegue serenamente come mostrato anche sui social. Ricordiamo che Ida e Alessandro si sono avvicinati a settembre 2022, ma durante il percorso non sono mancati alti e bassi (a causa anche delle precedenti relazioni), fino a che a novembre hanno preso una scelta definitiva: andare via insieme.

E oggi come vanno le cose? Dal quel che vediamo splendidamente bene! L’ex dama di Uomini e Donne e il cavaliere stanno vivendo a pieno il loro amore e in questi giorni si stanno godendo un po’ di relax lontano da occhi indiscreti a Miami. Sui loro account ufficiali, però, non stanno facendo mancare dei contenuti ai loro utenti, anzi.

Dopo i teneri scatti pubblicati da Ida Platano con la didascalia: “Assicurati che Miami sia nella tua lista dei desideri almeno una volta o più. Amore”, c’è una novità che la coppia ha annunciato attraverso le storie su Instagram. A cosa facciamo riferimento? Come vediamo dal video sotto il volto di Uomini e Donne si è diretta con il suo compagno nel primo centro per realizzare un tatuaggio (il primo) di coppia. Dalle immagini mostrate vediamo prima Alessandro e poi Ida distesi sul lettino e poi il risultato finale.

Da quanto apprendiamo i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di tatuare una rana. Un modo come un altro per suggellare quello che è il loro amore nato nel dating show di Canale 5. Ecco qui sotto il video estrapolato dalle storie Instagram di Ida.

Tatuaggio di coppia per Ida Platano e Alessandro #uominiedonne pic.twitter.com/NUOUOHRiGx — disagiotv (@disagio_tv) January 14, 2023

Insomma Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono più innamorati che mai grazie alla conoscenza fatta a Uomini e Donne.