Armando Incarnato scoppia in lacrime a Uomini e Donne e poco dopo sui social arriva il post di Lino Giuliano per il Cavaliere

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Armando Incarnato dopo un’accesa lite con Mario Cusitore è scoppiato in lacrime. Sui social nel mentre arriva il post di Lino Giuliano per il Cavaliere.

Il post di Lino Giuliano per Armando Incarnato

Protagonista dell’ultima puntata di Uomini e Donne è stato senza dubbio Armando Incarnato. Il celebre Cavaliere del Trono Over ha infatti avuto un’accesa lite con Mario Cusitore e quando i toni si sono scaldati a intervenire è stata la stessa Maria De Filippi, che ha preso le parti dell’ex corteggiatore di Ida Platano. Poco dopo però Armando, manifestando un suo malessere interiore e facendo un lungo sfogo, è scoppiato in lacrime, lasciando il pubblico senza parole. Il momento naturalmente non è passato inosservato e sui social si è molto parlato di quanto accaduto.

A seguito della messa in onda della puntata, come se non bastasse, a intervenire è stato anche Lino Giuliano, che come qualcuno saprà conosce molto bene Armando Incarnato. L’ex volto di Temptation Island, con un post pubblicato sui social, ha così preso le parti del Cavaliere, spendendo per lui bellissime parole. Queste le dichiarazioni di Lino in merito:

“Quello che posso dirti oggi è che io ti ho conosciuto e ho visto quanto sei simile a me caratterialmente. Sei obiettivo, sincero, sensibile. Le persone che ci vedono come combattenti non sanno cosa portiamo dentro e quanto soffriamo. L’unica cosa che voglio dirti è di non mollare mai. Tieni duro finché puoi. […] Accantona la cattiveria e il marcio delle persone. Sei una bella persona e te lo dico perché ti conosco. Non mollare mai. Sei stimato per il tuo carattere. Continua cosi, obiettivo e sincero, come sei sempre stato”.

Il post di Lino Giuliano per Armando Incarnato ovviamente ha attirato l’attenzione degli utenti e le sue parole hanno fatto in breve il giro del web.