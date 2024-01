Alessandro Vicinanza a Verissimo per rivelare la sua versione dei fatti sulla rottura con Ida

Spettacolo

Andrea Sanna | 5 Gennaio 2024

Domenica a Verissimo Alessandro Vicinanza sarà ospite di Silvia Toffanin per parlare della rottura con Ida Platano e svelare la sua versione

Ida Platano si è già esposta. Ora tocca ad Alessandro Vicinanza dare la sua versione dei fatti dopo la rottura con l’attuale tronista di Uomini e Donne. E per farlo il cavaliere del Trono Over ha scelto Verissimo di Silvia Toffanin. Scopriamo quando andrà in onda l’intervista.

Alessandro Vicinanza a Verissimo

Alessandro Vicinanza dopo tanto silenzio ha deciso di uscire allo scoperto e rivelare finalmente la sua versione dei fatti dopo la rottura con Ida Platano. Conosciuti a Uomini e Donne, per diversi mesi hanno condiviso la loro storia d’amore sui social, ma qualcosa si è poi improvvisamente rotto. Ora Ida è tronista del Trono Over mentre Alessandro è recentemente tornato come cavaliere.

Dopo un periodo in cui ha preferito non intervenire e proferire parola sulla faccenda, Alessandro Vicinanza è intenzionato a dire la sua e replicare colpo su colpo alle frecciatine dell’ex Ida Platano. E quale modo migliore se non farlo proprio nella rete che gli ha dato la popolarità? Nel dettaglio ritroveremo il protagonista del Trono Over a Verissimo.

La trasmissione condotta da Silvia Toffanin, sebbene in questi giorni dia ancora spazio alle vecchie interviste di questa stagione con uno speciale (a causa delle festività del santo Natale), proporrà anche contenuti inediti come per l’appunto le parole di Alessandro Vicinanza.

Ricordiamo peraltro che prima della pausa natalizia Ida Platano era intervenuta a Verissimo e tra le tante cose aveva svelato cosa è successo e perché è finita la storia d’amore con Alessandro Vicinanza. E non gli aveva di certo risparmiato stoccate al vetriolo: “Mi ha lasciata lui, forse non mi ha mai amata. Non provo nulla”, tra le cose dette. Poi un commento ironico circa il bacio tra Alessandro e Roberta di cui si è parlato a Uomini e Donne.

Silvia Toffanin probabilmente mostrerà ad Alessandro Vicinanza le parole della sua ex Ida Platano e gli permetterà di rispondere punto per punto. Come reagirà?