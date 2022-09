Aspre critiche contro Beatrice Valli e Marco Fantini

Come da tradizione anche quest’anno Beatrice Valli e Marco Fantini sono approdati a Venezia per il Festival del Cinema. Non sono mancate però alcune polemiche prima del loro arrivo in Laguna. Alcuni hater hanno aspramente criticato la loro partecipazione e l’influencer è stata costretta a intervenire per rispondere ai duri attacchi del web.

I due ex volti di Uomini e Donne arrivati sul red carpet hanno sfilato e posato davanti a numerosi fotografi. Beatrice Valli ha optato per un abito nero molto elegante firmato Pinko, mentre Marco Fantini ha indossato uno smoking classico.

Nonostante la miriade di complimenti e apprezzamenti verso il look sfoggiato da Beatrice Valli e Marco Fantini, a cui l’influencer ha risposto con un: “Il nero non è un mio colore, ma in questo caso mi sono ricreduta”, tanti sono anche coloro che hanno avuto parecchio da ridire e non si sono risparmiati.Su Instagram, infatti, sono apparse le prime immagini a cui si sono susseguite battutine da parte di diversi odiatori della rete.

Qualcuno ha fatto del sarcasmo, come fa notare il sito di Gossip e TV, dando a Beatrice Valli e Marco Fantini dei “comici”. e c’è chi ha aggiunto ancora: “In che film recitate? Le comiche?”. Insomma stoccate al veleno come a ribadire quanto secondo questo utente la loro presenza sia fuori luogo. A tale frase l’influencer non ha potuto proprio fare a meno di replicare: “Sì, almeno facciamo ridere un po’, dai”.

C’è chi invece ha detto: “Ma chi siete per andare al Festival? Tutto è folle, spero cambieranno le cose”. Ancora una volta Beatrice Valli ha spento l’odio nei confronti suoi e del marito, e in risposta all’utente ha detto: “Io dico che è più insensato che tu stia qui a commentare una cosa che non ti interessa”, ha chiosato.

