Alessia è arrivata al limite dopo l’ennesimo video sul fidanzato Lino nella terza puntata di Temptation Island. Le immagini sono state talmente forti per lei che ha minacciato di abbandonare il villaggio e poi si è tolta il microfono arrabbiata. Con le altre fidanzate è scoppiata a piangere.

Lo sfogo di Alessia a Temptation Island dopo l’ennesimo video di Lino

La terza puntata di Temptation Island affronta finalmente il percorso di Alessia e Lino, coppia molto discussa del programma e commentata dal pubblico. Nelle prime due puntate abbiamo visto di tutto con lei che ha chiesto più volte il confronto dopo aver ricevuto un video al giorno. Ma lui ha sempre rifiutato.

E anche oggi non sono mancati i video per lei. Chiamata nel pinnettu, Alessia ha visto l’uscita in barca che Lino ha fatto con Tony e alcune tentatrici. In particolare il fidanzato ha parlato con la single Maika a cui si è molto legato. Oltre a scene in cui c’è stata un avvicinamento un po’ troppo spinto durante un ballo, sono state anche le frasi a turbare molto Alessia.

Lino, infatti, si è approcciato a Maika parlando come se la stesse corteggiando, ipotizzando una relazione tra loro. Questa cosa ha mandato su tutte le furie Alessia che, finito il video, è uscita dal pinnettu e si è diretta alla porta del villaggio. Ha chiesto di uscire, di abbandonare il programma o avere un confronto. Le altre ragazze hanno cercato di calmarla, ma lei ha sbottato e si è tolta il microfono.

Alessia è molto arrabbiata dopo aver visto le immagini di Lino insieme alla single Maika! Cosa farà? #TemptationIsland pic.twitter.com/RezbOtSeRx — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2024

Successivamente Martina ha parlato con lei ed è riuscita a farle capire che non può arrendersi in questo modo. Purtroppo, però, subito dopo c’è stato un altro video nel pinnettu, di nuovo fatto di frasi e corteggiamenti vari, come proprio l’inizio di una conoscenza.