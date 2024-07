La tentatrice Maika ha sbottato contro Lino durante la terza puntata di Temptation Island e ha ottenuto l’applauso da parte di tutte le fidanzate.

La litigata a Temptation Island

L’ultima coppia di cui si è parlato durante la terza puntata di Temptation Island è stata quella formata da Lino e Alessia. In un primo momento la fidanzata ha visto delle immagini in cui il compagno e la tentatrice Maika hanno legato molto, ma in seguito la situazione è degenerata.

Maika e Lino hanno avuto un forte litigio al quale le fidanzate hanno assistito nel Pinnettu. La tentatrice si è risentita del fatto di essere giudicata solo per la sua bellezza: “Vieni a farti un discorso con me e poi ti faccio vedere se c’è solo quello“. Non le è andato nemmeno che le venga fatta la morale perché c’è stato un avvicinamento tra loro. Ha affermato:

“Amore mio, io sono single e tu no. Mi sono fatta il fidanzato che giudica, fidanzato con un’altra con l’amante dentro il villaggio. Follia ragazzi, follia. Lino basta, sta diventando una comica. Gioca con altre persone e non con me. Le sensazioni del ca**o che senti te le tieni per me.

Non ti permettere di dire che io parlo con tutti allo stesso modo, quello fidanzato qui sei tu. Pensa alla tua di storia, non m fare passare per quella che si innamora di tutti”.

IL MODO IN CUI MAIKA HA ASFALTATO LINO, LEI HA DETTO FANCULO IL CACHET ADESSO SMERDO QUESTO RATTUSO



LINO SEI UN C3SSO RIPIGLIATI #TemptationIsland pic.twitter.com/yaCSY4IfWU — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) July 11, 2024

La sfuriata di Maika a Temptation Island si è conclusa con lei che se n’è andata in camera e Lino che afferma con un sorriso: “Non è bella quando si arrabbia?“. Il discorso della tentatrice ha ricevuto l’applauso di tutte le fidanzate e adesso non ci resta che capire come reagirà Alessia. Voi che cosa ne pensate?